Alamin ang karapatan

Sunud-sunod ang mga batas na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte at karamihan sa mga ito ay naghahatid ng kapakinaba­ngan sa nakararaming mahihirap nating mga kababayan.

Ilan sa ipinasang batas ay ang pagpapalawig sa validity ng ­driver’s license at pasaporte, libreng wi-fi, libreng edukasyon sa state universities and colleges at ang pagpapalakas sa anti-hospital deposit law.

Importante sa bawat isa sa atin ang mga ipinasang batas kaya hangad natin ang seryosong implementasyon ng mga ito.

Kaya dapat bilang mga mamamayang Filipino, matuto tayong alamin ang ating karapatan para mapakinabangan natin ang mga ipinasang batas.

Katulad na lamang ng pinirmahang Republic Act No. 10932 na nagpapalakas sa Anti-Hospital Deposit Law na nagpapataw ng mas mabigat na parusa o multa sa mga ospital at klinika na tatanggi sa mga pasyenteng walang pandeposito partikular na sa emergency o serious cases.

Isang amyendahan ito sa Batas Pambansa Blg. 702 na nagbaba­wal sa paghingi ng deposito o advance payment para ma-confine o magamot ang isang pasyente sa ospital o klinika.

Dati nang umiiral ang batas na ito ang problema ay ang kabiguang sumunod ng mga sakop ng batas katulad ng mga ospital at klinika na walang patumangga sa pagsuway sa matagal nang umiiral na batas.

Aanhin naman kasi natin ang sangkatutak na batas kung hindi sinusunod at kung salat tayo sa kaalaman hinggil sa mga ito.

Kaya sa pagkakataong ito dapat ay matuto tayong alamin ang bawat detalye ng mga ipinapasang batas ng gobyerno para mapa­kinabangan natin ang mga ito at mapanagot ang mga hindi sumusunod dito.