Aktres, nangutang sa fans

By SHALALA

BEST actress, na-stress matapos laya­san ng mga alalay/kasambahay!

CLUE: ‘wag na! Kilala n’yo naman siya!

Isang malapit sa kanya ang nagkuwento sa akin na minsan, labas-masok si actress sa kanyang inuupa­hang bahay.

Ang siste, nagha­hanap siya ng mauutusang ibili sila ng jowa niya ng makakain.

Inabot ito ng isang oras na palinga-linga hanggang may dumaan na dalawang babaeng may bitbit na bag.

Chinika ni actress ang dalawa na superfans pala niya.

Tinanong niya kung saan pupunta ang dalawang babae.

Sa palengke pala ang punta ng superfans. Tuwang-tuwa si ate at pinakiusapan niya ang superfans na ibili siya ng kar­neng baboy na isisigang at karneng baka na ilalaga.

Umoo naman ang da­lawang babae.

Chinika pa ni actress na mamaya na lang sila babayaran, tutal, magkakapitbahay sila.

At nu’ng paalis na ang female neighbors, may request pa si actress na pakiluto na.

Kasi, waaah siya Gasul.

Umokey pa rin ang dalawang babae, basta ang hiling lang nila, magpapa-picture sila.

After an hour and a half, kumatok ang dalawang faney sa pintuan ng bahay ni ate.

Halos lumundang sa tuwa si actress dahil dala na ng fans ang ulam – ‘yung sinigang ay para kay actress at ‘yung nilagang baka ay para sa jowa niyang supertamad.

Nag-selfie na sila.

Nang usisain ng dalawang babae ang bayad sa pinabili at pinaluto, ang sagot ni actress, “Wala akong pera ngayon. Pwede, utang muna?”

Ang dalawang bilat, wala nang nagawa.

Awang-awa sila sa kanilang idolo.