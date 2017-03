AKTRES, NALOKAH SA SAKIT NG PUSO

By Allan Diones

NAWINDANG ang isang kilalang aktres nang matuklasan niyang meron siyang sakit sa puso.

Walang kamalay-malay ang aktres na may heart problem ­pala siya dahil bukod sa ­wala siyang masamang nararamdaman ay okey ang mga resulta ng past check-ups niya sa doktor.

Nang suma­ilalim si ­aktres sa routine check-up kamakailan ay doon napag-alaman na there’s something wrong with her heart.

Feeling ng aktres ay muscle pain lang ito, ‘yun pala ay ­seryoso ang lagay ng kanyang puso.

Sobrang bilis ng tibok ng puso ng ­kilalang aktres, more than ­double the ­normal heartbeat kaya nakakaalarma ito.

At kahit nakahiga siya o nagpapahinga ay may pagkakataon na bigla na lang nag-i-spike ang kanyang heart rate.

Ang sabi ng doktor ay maikukumpara sa electrical shock ang tila biglang pagdaloy ng boltahe sa puso ng aktres.

Sa ganu’ng kondisyon ay posible umanong bigla na lang ma-stroke si aktres o kaya ay ma-heart attack.

Pasa­lamat si aktres at na-detect ang kanyang heart ailment ­dahil kung tumagal pa ito ay baka bigla na lang siyang bumagsak at mawalan ng malay.

Ang kadalasang dahilan daw ­nito lalo na sa mga babaeng katulad ­niya ay menopause, edad at lifestyle na rin.

Mabuti na lang din at naagapan, kaya ngayon ay meron nang tine-take na mga gamot si aktres para rito.

Wala nang dapat ipag-alala ang mga nagmamahal sa kilalang aktres dahil hindi na life-threatening ang lagay niya, kailangan ­niya lang ng maintenance medicine.

At dahil dito ay itinigil na rin ni aktres ang paninigarilyo at maging ang pag-inom ng kape.

Healthy lifestyle na ang ­drama ng kilalang aktres dahil gusto ­niya pang humaba ang kanyang ­buhay at ayaw niyang mategi kaagad!