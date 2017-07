AKTRES NA NAGDA-DIET, TULO-LAWAY SA ULAM

VERY supporting actress, kinahiligan ang patikim!

Maputi, mashongkad at maganda si ate pero never na naging bida sa television at pelikula.

Kahit may galing sa acting, nanatiling support lang siya.

Isa pang emote ni ate ay matagal-tagal nang nakatiwangwang ang kanyang bumuka-bukang bulaklak.

Itinuon na lang niyasa lafang ang kanyang buhay pag-ibig.

Sa isang shooting, may special role siya. Kasama niya rito ang mga artistang naging bida na.

Sa loob ng isang tent, nakasama ni ate ang limang biga­ting star. Chika siya nang chika.

Hanggang napunta ang chikahan sa mga baon nilang pagkain.

Hindi nagpakabog si ate dahil marami syang chibog na dala na pan-diet. May mga organic food din siyang bitbit.

Pa-impress si ate para hindi siya mahingian ng mga actress of the Phi­lippine area of responsibility.

Knows kasi niya na ‘yung dalawang co-star eh tirador ng kaning lamig.

Shooting na!

Pagud-paguran ang iba pero si ate, cool lang. Nakangiti lang at hindi nagpaapekto sa intense acting ng mga bida.

Nakailang eksena sila bago sumapit ang panang­halian.

Ang mga bida-bida­han at di masyadong bida, may kani-kanyang baong pagkain.

Ganun din si ate.

Isang mesa sila. Inilabas na ng mga yeye bonel ang fuds ng mga amo nila. Inilatag nang sabay-sabay.

Nanlaki ang mga mata ni ate!

Kaysarap-sarap at kaybabango ng mga ulam ni ininit sa microwave!

Tulo-laway si very supporting actress!

Inalok siya ng co-stars at ang sagot lang ng potah, “I have my own fudz, eh! You know naman! Hehehe!”

Dahil gutom na ang mga bida, nilantakan na nila ang mga lafang at sarap na sarap sila.

Tulo-laway pa more si ate ay sa inggit eh humirit ito, “Pwedeng patikim?”

Inumpisahan niya ang tikim na naging lamon. Nginasab niya ang mga ulam nang bonggang-bongga.

Daig pa ang mga constru!

Tumili ang isang bidang aktres, “Akala ko ba, nagda-diet ka?! Eh ikaw na halos ang nakaubos ng mga dala namin!”

Ngumiti ang Tikim Queen at ang chika, “Sino pa ang may tirang kanin sa inyo? Bitin kasi ako, eh!”