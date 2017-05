AKTRES, BUMUKA-BUKAKA PARA SA BAHAY AT KOTSE

By GORGY RULA

TUKAYO ang dalawang maganda at seksing aktres na nasa iisang management.

Ang isa ay mestisa, ang isa ay morena. Pareho silang na-link sa isang powerful at mayamang tao.

Si mestisang sexy actress ay tinapos na ang isyu niya sa powerful person na iyun.

Wala raw talagang nangyari, pero nagkaroon ng pagkakataong nagkasama sila out of the country na kumita siya nang bonggang-bongga.

Ngayon ay napapag-usapang ito na namang si morenang aktres na halos kaedad ni mestisang sexy actress ang nali-link kay powerful at mayamang tao.

Mas matindi ang tsismis dahil nabuntis na raw ito, pero mariin niyang itinanggi.

Hindi raw puwedeng itago ang isyung buntis.

Ang hindi lang niya masagot, bakit nagkaroon na siya ng bagong bahay sa Quezon City, at nadagdagan pa ng kotse.

Ang isang kotse na matagal na niyang ginagamit ay personal niyang naipundar, pero nagkaroon pa ng additional na dalawang kotse na pinagkakakitaan na niya.

Kapag wala gaanong raket sa showbiz ay nagpapa-rent a car siya at kumikita kahit paano.

Nagtanung-tanong kami sa ilang taong malapit kay morenang aktres, wala silang mai­sagot.

Hindi rin nila alam kung bakit nagkaroon ng mga ganu’ng property si morenang aktres.

Nahihiya silang magtanong dahil ayaw nilang panghimasukan ang buhay nito.

Kumandi-kandirit lang kasi si aktres at bumuka-bukaka, ahon na ahon na ang alindog niya.

Kung iyun ang choice niya sa buhay, wala silang magagawa.

Basta ang mahalaga, okay na siya ngayon at hindi na kinakapos.