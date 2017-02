AKTOR, SOBRANG TAAS ANG TF

WALEY: “Mas mataas­ pa sa TF ni FPJ kada pelikula, ano ang ­akala niya sa kanya, hari ng pelikulang Pilipino?”

Iyan ang komento ng ilang manunulat ukol sa tsikang humihingi ang aktor ng napakalaking halaga para sa isang pelikula.

Sa naunang pag-­uusap, sinabi ng aktor na hindi siya ang magiging dahilan sa hindi pagkakatuloy ng proyekto.

Aminin natin, ­hindi basta basta project lang ito. Long overdue nang masasabi ang movie project na ito.

Maaaring sabihing movie event ito kapag nagkataon pero tila may malaking balakid.

Hindi ang kuwento o ang produksyon ang dahilan ng pagkabalam ng proyekto.

Hindi rin ang magiging kapartner na aktres dahil matagal na nitong pinaghahandaan ang kanilang pagsasamang muli.

Akala ko noong una ay ang schedule ng aktor ang problema dahil may pinagkakaabalahang proyekto ito ngayon.

Pero hindi naman. Kayang mag-adjust ng produksyon sa iskedyul na ‘yun.

At kung tutuusin, isang malaking project ito dahil dito tiyak tataas muli ang premium niya.

Nakakapanghinayang kapag hindi ito natuloy dahil maraming fans ang naghihintay sa balik-tambalan nila.

Sana, ­hindi pera-pera lang ang konsideras­yon sa paggawa nito.

Sabi pa rin ng isang kasamahan sa pa­nulat, kailangang ipaalala sa aktor na ito na ibang panahon na ito.

Panahon na ng KathNiel, JaDine at LizQuen at hindi na katulad ng ­kasikatan niya.

***

HAVEY: Isa sa mga pinaka-promising na posibleng kandidata sa Bb. Pilipinas ay ang graduating Ateneo student na sa Kelsey Meritt.

Napakarami nang nag-alok sa kanya na ­talent scouts at managers para maihanda na siya sa susunod na local pa­geant para makuha niya ang korona na magbi­bigay sa kanya ng tsansa na maging kinatawan natin sa international ­pageant, specifically sa Miss Universe.

Ang maganda rito, kahit hindi pa siya sumasali sa beauty pageant ay kinontrata na siya ng isang malaking New York modelling agency.

Nakatakda nang mag-­graduate sa Ateneo sa Abril si Kelsey na ­tubong-Pampanga.

Maganda, ­matalino, fresh at smart, si Kelsey ang sinasabing embo­di­ment ng millennial ­woman.

Nababagay siya na mapabilang sa modern­ women campaign ng isang clothing line kasama sina Bea Alonzo at Liza Soberano.

Parang hindi pan-local showbiz si Kelsey kundi pang-international.

Based on the initial­ releases sa bagong TVC, hindi nagpatalbog si Kelsey sa kapanabayan niyang A-lister beauties at showbiz personalities.

***

For your comments, opinions and contributions, you can DM me on IG and tweet me at @iamnoelferrer.