Aktor na may GF, nilalandi ng young singer-actress

By Abante TONITE Entertainment Staff

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Ash Wednesday na, simula ng Lent.

Sana, magtika rin ang mga artista lalo na ang mga nagpapa-sexy at patuloy na nanunungkit ng partner ng may partner.

Ganyan ang sistema ng isang batang recording artist-actress na nagsisimula pa lang, hanep makapagpa-cute sa isang mas matandang sexy actor na may girlfriend.

I’m sure, magkakatikiman ang dalawa lalo pa’t ang palay na ang lumalapit.

***

TINALO ng Ang Probinsyano 29.5% amg AlDub teleserye na Destined To Be Yours 22.5% sa NUTAM survey.

Hinabaan daw ng oras ang Probinsyano kaya nakuha pa rin nila oras ng DTBY.

Sa resulta ng Kantar survey naman, 42. 8% vs. 29.8% ang Probinsyano vs. Encantadia.

***

Kinapitan ng televiewers ang paghaharap ng mag-inang Margaret (Coney Reyes) at Gia (Ria Atayde) sa teleseryeng My Dear Heart noong Lunes (Feb 27).

Nakakuha ang ser­yeng pinagbibidahan ng child star na si Heart Ramos ng national TV rating na 29.1%, samantalang 20.2% lamang ang naitala ng Destined to Be Yours.

Pinili ni Gia na magtrabaho sa Camillus Hospital, ang karibal na ospital ng kanilang pamilya.

Hindi papayag si Margaret na patuloy magpagamit ang kanyang anak sa mga Camillus.

Ano ang gagawin ni Margaret upang muling makuha ang puso ni Gia?

Ano ang magiging epekto ng pagbabalik ni Gia sa buhay ng dati niyang kasintahang si Jude (Zanjoe Marudo) at asawa nitong si Clara (Bela Padilla)?

***

Mas mababa raw ang rating ng Case Unsolved sa second week.

Nanganganib na ang bagong programa ni Dingdong Dantes.

***

Tagisan ng tarayan!

Labanan ng kaseksihan!

Mapapanood na ang Sampid vs Sampid (Julie Anne San Jose vs LJ Reyes) sa Pinulot Ka Lang Sa Lupa ngayong hapon sa GMA 7.

Ipapamukha na ni Santina kay Angeli, “Hindi ba pareho lang tayong pinulot lang sa lupa!”

Painit nang painit ang mga ganap sa serye.

Abangan ang mga payanig at pasabog!

***

Sa Biyernes (Marso 3) nang 11:00 PM na ang Battle of the Bul­ges sa Baryos comedy & restobar na nasa Anonas Rd., QC, malapit sa kanto ng Aurora Blvd. (McDo).

Kabilang sa conten­ders ang dakilang lahi na sina Bryan Maco, Allan Pineda at Luis Ocampo.

Nakakapanginig ng kuyukut ang Felix Bakat !

Andiyan din sina Edison de los Santos, Marvin Arce, Mark Revilla, Jhem Balagtas, Mykel Genosa, Franco Miguel at Simon Abrenica.

Tsalap-tsalap!

Sinu-sino kaya sa kanila ang fuccboi, ha, Cocoy Banzon?

Ang tiket sa palabas ay P350 at P550.

Para sa mga detalye, makipag-alam sa cell# 0915-402-9934, 0999-343-4726.

‘Di ba, Marimar at Richard Hiñola?

***

Babu na si Elisse sa Bahay ni Kuya.

Sina Cora Waddell, Edward Barber, Kisses Delavin, Maymay Entrata, Tanner Mata, Yong Muhajil, at Hashtags Mccoy de Leon & Nikko Natividad ang maglalaban laban para hira­nging susunod na Pinoy Big Brother Big Winner sa grand finals sa Alonte Sports Arena ngayong Sabado (Mar 4) at Linggo (Mar 5).

***

Sa unang pagkakataon sa PBB history, pitong housemates ang tutu­ngo sa Big Night matapos nilang maipanalo ang tatlo sa limang Dream Team challenges ni Kuya.

Ito rin ang u­nang pagkakataon na maglalaban laban para sa Big Winner title ang housemates mula sa iba’t ibang edisyon.

Sa nakaraang 11 taon, nanatili ang Pinoy Big Bro­ther bilang isa sa pinakapanood na programa sa bansa.