AKTOR, HIRAP MAGPAKALALAKI

WALEY: I told you so, ang sabi ng mga production people nang mabalitaang sabay-sabay mag-look sa sky ang mga tao sa shooting ng isang pelikula.

Matagal nang may pagdududa sa aktor na ito dahil sa roles na ginampanan niya in the past pero tahasan ­niyang sinasabi sa TV interviews na straight siya kahit ­sobrang kumukulot ang kan­yang boses at pana­nalita.

Kita ang kanyang pagka-vain sa kanyang sobrang puti ng mukha dahil sa kagu-glutha.

Ang nakakatawa nito, isang bading na perfor­mer ang kanyang tinext a few years ago ang nakapagtago ng number at message niya na nagsabing, “Kung alam kong sisikat ‘yan, eh di sana kami na noon pa.

Natakot lang ako na bebentahan ako ng kung anik-anik na pampagandang binebenta niya.”

Heto na ang the height na kuwento…

Sa isang eksena na kailangang i-shoot ay dapat athletic, matigas at maangas ang dating ng aktor.

Aba eh super-lamya nito sa paghahawak ng bola at sinaway siya ng direktor at sinabihang mag-astang bruskong lalaki.

Look na lang sa sky ang mga taga-pro­duksyon nang ­sabihing ibang bola kasi ang pinagnanasaan ng aktor.

“Confeeeeermed na beki vaklush nga ang magaling na aktor!” sabi nila.

O baka judgmental lang sila? Wehhhhhh!!!

***

HAVEY: Pagkatapos ng 70th birthday ni ­Mommy Carol Santos noong week­end, tuluy-tuloy ang selebrasyon sa pamilya Santos-Agoncillo nina Juday at Ryan.

Nitong Martes ay ki­numpilan si Yohan sa St. James The Great Parish, Ayala Alabang, Muntinlupa.

This came after Yohan excelled sa swimming competition ng ­Palarong NCR, ‘yung qualifying round sa ­Palarong Pambansa.

Godparents ni ­Yohan sina megastar Sharon Cuneta at Direk Joey Reyes na parehong malapit sa mag-asawa.

Pagkatapos nito, paparangalan si Ryan ­bilang Best ­Entertainment TV Presenter ng Readers ­Digest along with Jessica Soho (for News TV) and Mike Enriquez (for radio) sa March 7. Previous winners were ­AlDub, Toni Gonzaga and Vic Sotto.

Kasabay nito, ina­ayos na ang kani-kanilang show. Si Juday ay may bagong season ng Bet On Your Baby sa ABS-CBN at si Ryan ay may original show na pam­bata na Ryan’s Playlist sa GMA.

In between that, ­aalis ang mag-asawa para i-celebrate ang kanilang mga birthday at 8th wedding anniversary.

Nakatakda nilang bi­sitahin ang bahay nila sa Las Vegas kasama ng mga bata at magso-short trip ang mag-asawa sa Italy bago sila mag-full blast sa pagtatrabaho ulit.

“Ganyan naman ka­mi, we work and work hard really, but we spend a lot of quality time with each other and with our family,” sabi ni Ryan.

Matagal nang sinasabi ni Direk Joey na ready na ang third installment ng kanilang Kasal, Kasali, Kasalo at Sakal, Sakali, Saklolo series.

“Maganda rin ­naman ‘yang posibilidad na ‘yan, pero sa tamang ­panahon,” pagtatapos ni Ryan.

***

