Aiza at Tito Sotto, magtulungan kayo sa usaping condom

HINDI ko na uulitin ang mga argumento nina Aiza Seguerra at Senador Tito Sotto tungkol sa plano ng Department of Health na mamigay ng condoms sa high school students.

Para sa diva that you love, magandang nagkakaroon ng diskusyon tungkol dito at sana, mas maging maigting ang talakayan at mas mara­ming tao ang magtanong, maglimi, magbasa at mas magkaroon ng tamang impormasyon tungkol sa usa­ping HIV/AIDS.

Ang tiktak ng chika, ang pinagmulan eh ang marubdod na tunggalian nina Senador Sotto at Department of Health Secretary Paulyn Ubial.

Isinusulong kasi ni Ubial ang planong pamimigay ng artificial contraceptives sa mga paaralan bilang solusyon sa mga kasong unwanted pregnancy at pagkalat ng sexually-transmitted di­seases sa mga kabataan.

Para sa senador, mas dapat paigtingin ang reproductive health education, counselling, at information campaign, at hindi condom ang dapat na immediate at knee jerk reaction sa mga realidad na binanggit ng DOH Secretary.

At dahil head of the National Youth Commission si Seguerra, she took it upon herself to wage a word war against the well-intentioned senador.

Kahit fully educa­ted at informed ang mga kabataan, kahit magka-subjects on sexuality, sensuality at kung bakit bawal ang pag-alembong sa mga paaralan… the moment puberty hits, ang usaping SEX ay hindi na pwedeng itago sa mga nagbibinata at nagdadalaga.

Sa pagbabago ng kanilang katawan, may unknown forces at urges that will lead them to explore their personal sexuality.

On their own, they will not only be cu­rious, gagawin at gagawin nila ang mga bagay-bagay that will satisfy their arousal.

Education is imperative, yes, pero siempre, kasama sa edukasyon ang tamang paggabay mula sa magulang at siempre pa, prevention.

Madaling sabihin to say NO. Best in English ka ‘pag alam mo ang meaning of ABSTINENCE.

At dakila ka, kung lalaki at babae ka na may solid resolve to remain chaste and pure hanggang sa mag-walk down the aisle kayo.

Easier ang access ng Millennials sa kasalukuyan, anything and everything about sex and the act of sexual intercourse, all you need to is go the nearest search engine at alam na alam na.

Do all teens give in to their curiosities and urges?

Crucial na ang tamang education at information ay nanggagaling sa magulang at paaralan.

May mga pag-aaral na ang highest cases of HIV na naging full blown AIDS ay ang demogra­phics na men who have sex with other men, at ang cause of the affliction ay unprotected sexual intercourse.

Hindi pwedeng ikaila na among the youth, high risk sila sa unwan­ted pregnancies at se­xually transmitted diseases.

How do we address this, aside from educating them about the pros and cons of being too excited about engaging in a sexual congress?

Dapat tamang value system ang natututuhan nila sa pamamahay at paaralan.