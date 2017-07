Aiza Seguerra nagpasaya sa Marawi refugees

ZAMBOANGA CITY — Pansamantalang napawi ang gutom, hirap at kalungkutan na dinaranas ng maraming war refugees mula Marawi City matapos na bumisita si Aiza Seguerra — na ngayon ay siyang pinuno ng National Youth Commission — sa evacuation sites sa Lanao del Sur at Iligan City at nag-alay ng isang mini-concert.

Unang binisita ni Seguerra ang evacuation site sa bayan ng Saguiaran sa Lanao del Sur at doon ay mainit itong tinanggap ng mga refugees na tila sabik na sabik na makita at marinig ang singer na dumating na may belo pa sa kanyang ulo bilang respeto sa tradisyon ng Islam.

“Ako po ay walang dalang anything kundi awit at sana po sa munting paraan sa munting mga kanta na kakantahin ko sana ay mabigyan kayo ng konting kasiyahan ­despite of all the things na pinagdadaanan ninyo po ngayon,” ani Seguerra sa kanyang pambungad.

Halos maluha naman ang iba habang kumakanta si Seguerra. Inikot din nito ang evacuation site upang personal na makita ang sitwasyon ng mga refugees at kausapin sila.

Nagtungo rin ito sa Bur-un evacuation center sa Iligan City na kung saan ay nakipagyakapan, nakipag-usap at nakihalubilo sa mga apektadong pamilya ng giyera sa Marawi na kung saan ay patuloy pa rin ang labanan sa pagitan ng militar at lokal na ISIS.

“Pagdating ng panahon, matatapos din ang gulo ay magkakaroon ng kapayapaan dito sa Mindanao basta patuloy lang tayong magkaisa,” pahayag pa ni Aiza.