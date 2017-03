Aiza at Liza, hindi pa sapat ang kaalaman at karanasan

ARTISTA ka. May kinampanya kang politiko. Tinanghal na pangulo.

Bilang pagtanaw ng utang na loob sa iyong pagsuporta at siempre pa, may pananalig siyang kaya mong gawin ang every day toll at responsibilities of a government post, pinagpala ka sa lahat at binigyan ka.

Magpakatotoo tayo. Pwede kang tumanggi pero dahil feeling sundalo ka at handa sa lahat ng pakikidigmaan, tatanggapin mo ang ibinigay sa iyo.

Ang tanong, sa pagtanggap mo sa posisyon mo, handa ka ba talaga? Tinanong mo man lang ba ang sarili kung kaya mo?

May panahon ka bang iniukol upang basahin at pag-aralang kainaman ang responsibilites of your post?

Dinagdagan mo ba ang iyong kaalaman para kahit paano equipped ka para maunawaan ang mga kaganapan at pangyayari na kasama sa iyong posisyon?

Na ang mga technical terms at government jargon, maiintindihan mo at hindi ka maliligaw at malilito sa mga diskusyon?

May panahon ka ba para magsaliksik, alamin ang mission at vision of the office na ibinigay sa iyo?

Anu-ano ang kanilang major at minor projects? Anu-ano ang flagship endeavors?

Anu-ano ang mga in cooperation with at partnerships with other government and non-go­vernment agencies?

Anu-ano ang top policies at priorities, targets at opportunities?

At siempre pa, anu-ano ang daily activities mula sa opisina mo hanggang sa mga empleyadong working at under your care?

Inalam mo man lang ba ang mga karapatan ng mga career service professionals at anu-ano ba dapat ang professional attitude mo towards them?

Bukas ka ba sa mga meeting na minsan kailangan ang crisis management expertise?

Maalam ka ba sa consultation at dialogue?

Sa mga artistang public servants na sa kasalukuyan, ano ang sagot ninyo sa mga tanong?

In the truest sense of the word, kaya n’yo ba talagang magserbisyo sa publiko?

Ang nangyayari nga­yon kay Cesar Montano, ang debate nina Aiza Seguerra at Senador Tito Sotto tungkol sa condoms at cases of HIV/AIDS sa bansa, ang pag-iingay agad ni FCDP Chair Liza Diño sa social media tungkol sa pelikulang Oro… masasabi ba na­ting isolated cases ang mga ito?

O ito ay katotohanan na sadyang hindi sila handa sa public servant challenges at ang mga karanasan nila bilang mga artista ay hindi sapat para magampanan nila ang mga responsibilidad na ibinigay sa kanila?

Are we all too quick to finger point and judge and we don’t want to give them the benefit of time, na matututo sila in the course of six years?

Kasi, kung sa simu­la pa lang eh palpak at intriga na agad ang kinasasangkutan, bakit patatagalin pa sa pwesto at patatawarin? Bilang mga mamamayan, wala ba tayong karapatan to be served by better public servants?

***

Hindi ko maintindahan kung paano ang isang pagkapangit-pangit na pelikula, ang Lady Fish ay naging film in competition sa isang film festival.

Buti na lang at sila-sila lang ang nakakaalam tungkol sa festival or else, mas maraming naging biktima ang basurang pelikulang ito.

Kung sino man ang manager ni Martin Escudero, pakisabi sa kanya na walang masama to portray a gay person sa pelikula pero basahin niyang maigi ang script bago niya ito tanggapin.

Hindi niya dapat isali ang huling pelikulang pinagbidahan niya sa kanyang body of work dahil basura ito with a capital B.

Bakit pagkapangit-pangit at basura?

Naku, watch at your own risk na lang. Buti at palabas ang Kong Skull Island, kaya nakapagpagpag kami or else, baka hindi kami nakatulog dahil terrorized na terro­rized kami sa kahambal-hambal na Lady Fish.