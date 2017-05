AIZA KAY PDU30: TAMA NA ANG RAPE JOKES, PLEASE!

Hindi lang mga kritiko ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nadismaya sa panibagong “rape joke” na binitiwan nito kamakailan sa harap ng mga sundalo sa Iligan City sa gitna ng deklarasyon ng Martial Law sa Mindanao.

Dahil ang isa sa tagasuporta at appointee na si Aiza Seguerra ay hindi napigilan ang sarili na umapela sa Pangulo sa pamamagitan ng social media.

Sa isang post sa Facebook page ni Seguerra na National Youth Commission chairman ay ganito­ ang kanyang mensahe kay Pangulong Duterte. “Presidente, tama na po ang rape jokes, please.”

Kaugnay nito ay nagbigay ng paliwanag ang Malacañang sa pahayag ni Duterte.

Partikular na nilinaw ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, ang ‘rape joke’ statement ng Pangulo patungkol sa pag-ako nito ng reponsibilidad.

“First and foremost, the President has the whole nation’s safety and protection in mind,” reaksyon ni Abella.

Pinagpiyestahan ng mga kritiko ang pahayag ni Pangulong Duterte na “huwag kayo mag-alaala. Sasamahan ko kayo. I will… If you go down, I go down. But for this Martial Law and the consequences of Martial Law and the ramifications of Martial Law, I and I alone would be responsible, trabaho lang kayo. Ako ng bahala. Ako na ang magpakulong (para) sa inyo. ‘Pag naka-rape ka ng tatlo, aminin ko na akin ‘yun. ‘Pag nag-asawa ka ng pang-apat, t*** i** bugbugin ka ng—,” bahagi ng pahayag ni PDu30 na naging kontrobersyal matapos tuligsain ng mga kritiko.

Pero depensa ng Malacañang patungkol dito ay tila naging eksaherado lamang ang ­pahayag ng Presidente.

“In Iligan, he gave his full support to the men and women in uniform, taking complete responsibility for their actions, even exaggera­tedly describing crimes like taking a fourth wife. As Commander-in-Chief he would stand by his personnel and that no one will be abandoned, including the fallen,” ­pagpupunto ni Abella.

Maging si Senate Majority Leader Vicente Sotto III ay nagsabing hindi dapat ito seryosohin dahil ito nga’y isang biro.

“Joke nga eh bakit seser­yosohin?” ayon kay Sotto.