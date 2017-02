AI, Simbahan binakbakan

By Tina Mendoza

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Muling binanatan ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang Simbahang Katolika at ang Amnesty International (AI) dahil sa patuloy na pambabatikos sa war on drugs at extrajudicial killings sa Duterte administration.

Ayon kay Alvarez, walang katotohanan ang bintang na sanction ng gobyerno ang nangyayaring patayan.

Giit nito, genuine operation ito ng kapulisan at ­napapatay dahil nanlalaban sa mga operatiba, mali rin umano na ituro sa gobyerno ang extrajudicial killings.

Buwelta ni Alvarez, ang AI ay salita lamang ng ­sa­lita nang hindi alam ang tunay na nangyayari sa bansa. Hindi rin pinaligtas ni Alvarez ang CBCP at tinawag itong ipokrito.

“Ang Simbahan naman walang inatupag kundi tumanggap ng abuloy pero hindi nagsesermon laban sa illegal drugs,” pahayag ni Alvarez kung saan ­pinuna pa nito ang hindi pagbabayad ng buwis ng Simbahan.­