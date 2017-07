Ai Ai, OK na sa nomination

NATUWA kami sa pagkapanalo ni Hasmine Killip (Pamilya Ordinaryo) bilang Best Actress sa Gawad Urian kamakalawa sa Dolphy Theater.

Sa tingin namin, kung hindi si Hasmine eh si Jac­lyn Jose (Ma’ Rosa) ang may karapatang magwagi sa kategoryang iyun.

Hindi nakadalo si Hasmine dahil naka-base ito sa London kasama ang kanyang asawang Briton.

Kahit si Hasmine ang wagi, dumalo pa rin ang ilang nominado sa Best Actress category dahil inimbita silang mag-present ng ilang awards.

Kagaya ni Ai Ai de las Alas, hiniling itong mag-present ng Best Director award kaya dumalo siya.

Dumating siya sa Urian na hindi umaa­sang mauwi ang naturang award.

“Ngayon kasi, okay na sa akin ang nomination, eh,” pakli ng Kapuso Comedy Queen.

“Napakalaking bonus na nu’n sa akin na kunwari ‘pag ako na manalo. Pero ngayon, okay na sa akin ang nomination.”

Iyun lang ang matagal nang wish ni Ai Ai na ma-nominate siya ng Urian dahil iba kapag ang mga Manunuri na ang magbibigay ng award.

Ilang beses na siyang nag-host sa mga nakaraang Gawad Urian, at lagi niyang sinasabing hanggang hosting lang ang nagagawa niya sa Urian, dahil never pa siya na-nominate.

Kaya masaya na rin siyang dumalo sa awarding nu’ng gabing iyun dahil Urian ‘yun.

Masayang na ikinuwento ni Ai Ai na katatapos lang niya ng pelikulang The Best and the Beshes na dinirek ni Joel Lamangan.

“Masaya ako sa movie na ‘to, kasi, ibang genre naman ‘yung movie. Ano ‘to, eh, women empowerment to eh,” pahayag ng aktres.

Hindi pa niya masisimulan ang gagawing pelikula sa Star Cinema dahil na-revise ang script.

Pinaghahandaan ni Ai Ai ang mga pasabog nila sa second anniversary ng Sunday Pinasaya.