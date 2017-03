AI AI, MAGPAPAKAIN SANA SA MGA POKPOK AT BUGAW

MAPAPANOOD muli ang pelikulang Area ni Ai Ai de las Alas sa mga sinehan bilang bahagi ng Sine Lokal joint project ng FDCP at SM Cinemas.

R-18 kasi ang n­aturang pelikula kaya hindi sana ito mapapanood sa mga SM Cinemas.

Pero dahil nagwagi si Ai Ai bilang Best Female Actor ng 7th Queens World Film Festival, in-allow ng SM na mapanood ang naturang pelikula.

Hindi pa alam ni Ai Ai kung kailan ang eksaktong date dahil iniiwasan nilang isabay ito sa showing ng pelikula niyang Mighty Yaya na nakatakda nang mag-showing sa May 10.

Pero nakakasa na raw itong Area na maipalabas sa ilang SM Cinemas sa North Edsa, Fairview, Megamall, MOA, pati sa Iloilo, Cebu at Bacoor.

Excited si Ai Ai dahil gusto niyang mapanood ito ng karamihan pagkatapos nito umani ng parangal sa international filmfest at patuloy pa ring isasali sa ilan pang festival kagaya ng Houston, Boston International Film Festival at meron pang exhibition sa Cleveland.

“Para din naman ma-impart at makita ng mga tao kung ano ba ‘yung movie na Area at kung bakit siya nanalo international… at modesty aside, nanalo ako sa award-giving body international,” pahayag ni Aiai nang humarap ito sa ilang miyembro ng movie press sa Limbaga 77 kahapon.

Bilang pasasalamat na rin sa patuloy na blessings at paghahanda na rin sa nalalapit na Semana Santa, gusto sanang bumalik ni Ai Ai sa Area para magpakain doon.

Nalungkot siya nang nabalitaan niya sa kanilang producer na si Ferdie Lapuz na isinara na raw ang naturang lugar ng mga pokpok at bugaw.

Ani Ai Ai, “Tinatawagan ko nga sila. Bilang thanksgiving, magpapa­kain sana ako du’n sa Area, mga residente dun.

“Kasi, di ba, kapag Holy Week, give alms, be good na may ganu’n.

“Bago mag-Holy week, gawin ko sana. Sabi ni Ferdie, ‘Ning parang giniba na ‘yung Area.’

“Na-expose, eh. Gusto ko nga sana magpapakain du’n, eh.”

Du’n na lang nalaman ni Ai Ai na giniba na raw ang lugar na iyun pagkatapos naipalabas ang pelikulang tumatalakay sa buhay sa Area.

Bahagi sana sa pag-observe ng Holy Week itong pagpapakain niya sa Area.

Bukod pa rito, gustong ituloy ni Ai Ai ang ilang taon na ring panata niyang mag-Pabasa sa Holy Week.

“Ganun pala ‘yun. Pag nag-Pabasa ka, forever na ‘yun. Hindi mo na puwedeng putulin ‘yun. Ipamana mo na ‘yun sa mga anak mo.

“After Holy week, alis kami, diyan-diyan lang. Bakasyon lang kami,” dagdag na tsika ng Kapuso Comedy Queen.

Bahagi rin si Ai Ai sa Lenten special ng Eat Bulaga na kung saan kasama niya rito si Paolo Ballesteros.

First time niyang mapasali sa taunang panata ng Eat Bulaga na nagpapalabas ng mga inspiring na kuwento para sa Mahal na Araw.

Puring-puri ni Paolo si Ai Ai rito dahil ang galing daw talaga ng Comedy Queen, pero pinuri rin ni Ai Ai ang EB Dabarkad.

“Kasi siyempre, international award chuva rin siya, di ba?

“Nakakatuwa nga eh. Sabi ko nga sa kanya, ‘Ikaw, Paolo, ha? In fairness, puwede na kitang dyowa, pero anak kita dito,” saad pa ni Ai Ai.