AI AI, KULAY ATAY NA ANG ‘PECHAY’

By GORGY RULA

MUKHANG nag-hit ang mga Valentine concert.

Maaga pa lang ay sold-out na ang Masquerade concert nina Marin Nievera at Lani Misalucha, at pati ang kagabi ay puno pa rin ang Grand Ballroom ng Solaire Resorts and Casino.

Napadaan kami kamakalawa ng gabi sa Araneta Coliseum kung saan nandoon ang Pusuan Mo concert ni Vice Ganda.

Matao ang venue, pero hindi ganun kapunung-puno.

Katapat nito sa Kia Theater ang #HugotPlaylist nina Ogie Alcasid, Ai Ai de las Alas at Erik Santos.

Napuno rin ang venue, kaya ang ganda ng ngiti ng producer na si Pops Fernandez.

Masaya ang show at sobrang bumilib kami kay Erik na parang lalong gumuwapo, gumanda ang katawan at ang galing niya.

Hindi pa rin kumukupas si Ogie, dahil consistent siya sa show na magaling at nakakaaliw ang mga patawa nila ni Ai Ai.

May ilang segment na medyo corny, pero nakakatawa pa rin si Ai Ai.

Sabi niya, hindi na siya kagaya ng dati na may mga kabastusan sa show niya. Hindi na siya nagsusuot ng mga daring at may kahalayan na outfit pero nailulusot pa rin ni Ai Ai ang green jokes kung sana napagdiskitahan nito ang ‘pechay’ niya na sinasabi niyang kulay atay na raw.

Hindi na makakahirit si Erik dahil tawa na lang ito nang tawa.

Napakabungisngis pala ni Erik, ang dali niyang patawanin.

Kaya hindi na siya nakakasali sa batuhan ng mga patawa nina Ogie at Ai Ai. Tawa na lang siya nang tawa.

Kapag medyo bastos na ang patawa ni Ai Ai, nire-remind siya ni Ogie na Papal awardee siya.

Sabi naman ni Ai Ai, sinabi sa kanya ng Obispo na porke’t Papal awardee na siya, hindi ibig sabihin, santa na siya.

Saka wala nang bawian ‘yung ibinigay sa kanya ng Santo Papa.

Bentang-benta pa rin sa audience ang mga bastusang patawa ni Ai Ai, at mukhang pinaghandaan niya ang sarili para makasabay siya kina Ogie at Eric sa kantahan.

Kaya puwede pa talaga si Ai Ai mag-concert.

Pero sabi ng Comedy Queen, hindi na siya tanggap na lang nang tanggap ng concerts.

Baka out of the country shows na lang siya.

Iba kasi ang pinaghahandaan niya para sa birthday celebration niya sa November.

Hindi siya magku-concert kundi magpa-fashion show daw siya at mag-stage play.

“Para maiba naman,” pakli ni Ai Ai.