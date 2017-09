Ai Ai at Gerald, ‘honeymoon’ galore sa Europe

SA Europe nga nakatakdang mag-honeymoon ang Comedy Queen na si Ai Ai delas Alas at Gerald Sibayan (na regalo ng magiging ninong nilang si Mr. Tony Tuviera). Sa December 12 ang kasal nila sa isang simbahan sa Quezon City, na kung saan ay malaki ang naging bahagi sa buhay ni Ai Ai.

Naglabasan na nga ang mga prenuptial photos nina Ai Ai at Gerald na kinunan pa sa Cebu. Marami ang naaliw dahil punumpuno ng pagmamahal ang prenup photos, videos nila.

“First time ko mag-prenup pictorial. Parang feeling ko dalaga ako. Maganda ako. Ang saya. Nagkukuwentuhan kami ng masaya, kaya masayang lumabas ang prenup,” tsika ni Ai Ai, ang bida ng pelikulang Bes and the Beshies ng Cineko Productions.

Buti, napapayag agad-agad si Gerald?

“Sabi ko sa kanya, kunyari may bayad ito, kaya umayos ka. Ayun, umayos naman siya. Ha! Ha! Ha! Ha! Ang saya lang talaga, kaya nga sabi ko sa post ko sa Instagram, ‘Thank you Lord, may forever ako….”

“Sure ka na ba na si Gerald na ang forever mo?” tanong ng isang veteran writer.

“May mga bashers pa rin talaga na mangilan-ngilan, at kasama ka na roon! Ha! Ha! Ha! Ha!

“Pero, ang maganda kasi ngayon, kaya ako magpapakasal, kasi mahal ko si Gerald, at gusto naming magsama forever. Noon kasi, kaya gusto ko magpakasal, kasi gusto ko lang mang-inis. At nakarma lang ako!

“Ngayon, magpapakasal ako for the right reason. Noon, kung ano lang ang dahilan. Hindi naman tamang dahilan. Ngayon, inayos ko ang buhay ko.”

Si Bishop Tobias nga raw ang nagpayo sa kanila na magpakasal na agad at ‘wag nang paabutin next year. Bawal nga kasi ang live in para sa isang sagradong katoliko na tulad ni Ai Ai, na Papal Awardee pa.

“‘Pag nasimulan mo ng mali, matatapos ng mali. Ito sa amin, tama.”

May prenuptial agreement nga rin daw silang pinirmahan ni Gerald.

“Confidential, at ayaw ng lawyer na pag-usapan. If ever magtanong daw sila, sabihin ko lang na oo, pero no details.

“Sa ganiyan, para sa kapayapaan ni Gerald, para wala siyang bashers. Pero, sa mag-asawa naman, ke normal, o artista, wala naman ‘yon, pera lang ‘yon. Nasa pagsasama ‘yon. Pera lang ‘yon. Although, kailangan ‘yon bilang mag-asawa, pero hindi ‘yon ang essence ng pagmamahal,” sabi ni Ai Ai.

“Oh, pang-Miss Universe ang sagot ko, ha! Ha! Ha! Ha!

“Maraming beses na rin akong kinasal, at hindi guarantee, na ‘pag may prenup ka, hindi ka makukuhaan ng pera. Pag gusto kang lokohin, o gusto kang huthutan, mangyayari ‘yon.

“At least ngayon, hindi ‘yan ang winu-worry ko. Natutunan ko na dapat nasa gitna talaga si God sa pagsasama niyo.”

Plano ba niyang magbuntis agad-agad?

“Basta, mag-aanak kami. Na-preserve naman noon pa (ang eggs).”

Sa ngayon, no-sex muna sina Ai Ai at Gerald, dahil kapag may movie nga siya, nagpapaka-celibate talaga siya. Eh, siya nga ang bida ng movie na Bes and the Beshies, kaya dapat lang na magtimpi muna siya sa tawag ng laman.

“Gift ko itong movie sa mga fans. Nakakatawa ito. Puro kami girls dito, sina Zsa Zsa, Carmi.

“Ang galing dahil si Ricky Lee ang nagsulat at si Joel Lamangan ang director. First time ko kay Direk Joel, at ang galing niya! More of about sa lovelife ko ang kuwento nito,” sabi na lang ni Ai Ai.