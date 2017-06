Aguirre walang planong mag-sorry

Nanindigan si Justice­ Secretary Vitaliano Aguir­re II na hindi siya hihingi ng paumanhin sa mga personalidad na una niyang inakusahang nasa likod ng destabilization plot laban sa administras­yon ni Pangulong­ ­Rodrigo Duterte.

Sa halip, sinabi ni Aguir­re matapos na pa­ngunahan ang superbisyon sa ‘inquest proceeding’ sa nanay ng Maute brothers na si Farhana Romato Maute, kamakalawa ng gabi sa Cagayan de Oro, na tuloy pa rin ang imbestigasyon laban sa mga inilutang niyang personalidad.

“I have nothing to apologize. I believe it is my duty. Tuloy ang ­imbestigasyon,” ayon kay Aguirre.

Sinabi pa ng kalihim na pag-aaksaya lamang ng panahon ang gagawin niyang paghingi ng paumanhin.

“It’s just a waste of time let’s move on, lahat tayo ay nagkakamali, kaya huwag nang palakihin,” dagdag pa ni Aguirre.

Ayon pa sa kalihim, dapat na tanggapin ng mga inginuso niyang personalidad ang iniutos niyang imbestigasyon at kung hindi man totoo ang alegasyon ay malilinis ang kanilang mga pangalan.

Una na niyang isinabit sina Senator Bam Aquino, Senator Antonio Trillanes at Magdalo Rep. Gary Alejano na sangkot sa ­destabilization plot matapos umano ang ginawa ng mga itong pakikipagpulong sa ilang pamilya sa Marawi City noong Mayo 2.

Kalaunan ay nilinis din niya ang pangalan ni Aquino.

Umani naman ng katakut-takot na batikos ang naturang ‘hilaw’ na alegasyon ni Aguirre at nagtakda pa ng imbestigasyon ang Senado kaugnay sa mga ‘fake news’ kung saan inakusahan pa ang kalihim na tagapaghatid ng mga maling balita.