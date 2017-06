Aguirre, tanga at inutil – Trillanes

Tinawag ni Sen. Antonio Trillanes IV na ‘tanga’ at ‘inutil’ si Justice Secretary Vitaliano Aguirre matapos itong idawit sa Marawi siege ng walang sapat na ebidensya.

Ayon kay Trillanes, mismong si Defense Secretary Delfin Lorenzana na ang nagsabi sa security briefing sa mga senador noong Mayo 29 na walang katotohanan ang kumakalat na impormasyon sa social media na nagdadawit sa kanya at kay Sen. Paolo Benigno “Bam” Aquino IV sa pagsalakay ng Maute Group sa Marawi City noong Mayo 22.

Aniya, malabo ang paratang ng kalihim na nagkaroon siya ng pulong sa Moro clans sa Marawi noong Mayo 2 kasama sina Aquino, Magdalo party-list Rep. Gary Alejano at dating political adviser Ronald Llamas dahil sa loob ng tatlong taon ay hindi pa siya nakakabisita sa Marawi.

Idinagdag pa nito na noong Mayo 2, present siya sa unang sesyon ng Senado matapos ang mahabang Lenten break.

“The incompetence of Aguirre is only matched by his stupidity,” patutsada ni Trillanes.

Nagbigay pa ng payo si Trillanes kay Aguirre na kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang sources ng gobyerno at hindi sa mga nagkakalat ng fake news sa social media tulad ng Facebook.

“I would advise him to avoid getting his intel from facebook conspiracy theorists,” diin ng senador.