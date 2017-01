Aguirre pagpapaliwanagin sa P50M extortion scandal

Kasama si Justice Secretary Vitaliano Aguirre na dapat magpaliwanag sa Senado kaugnay sa P50 milyong extortion scandal sa Bureau of Immigration (BI).

Giit ito ni Senador Leila de Lima kaalinsunod na rin sa inihain nitong reso­lusyon na humihiling na imbestigahan ng Senado ang nasabing bribery scandal na yumanig sa BI.

“The people involved should be there, Secretary Aguirre, the two BI commissioners,” ani De Lima.

Ang dapat umanong ipaliwanag ni Aguirre ay kung bakit hindi agad ito kumilos partikular sa pagpapatupad ng warrantless arrest laban sa sinasabing middleman ni Chinese businessman Jack Lam na si Wally Sombero.

“Yung sinabi ni Aguirre na siya mismo in-offer-an na P100 million a month allegedly in exchange for the protection of Mr. Lam’s business. That’s a clear case of attempted bribery therefore it’s a crime,” giit ni De Lima.