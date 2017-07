Aguirre haharapin ang kaso ni De Lima

Nakahanda si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya ng nakade­tineng si Senadora Leila­ de Lima na tinawag niyang nagpi-feeling ‘importante’.

Una nang sinampahan ng kasong kriminal at administratibo ni De Lima si Aguirre sa Office of the Ombudsman sa paglabag umano sa Revised Penal Code na may kaugnayan sa Article 208 (Negligence in Prosecution and Tole­ration of Criminal Offen­ses), Article 286 (Grave Coercion), Article 172.2 (Use of Falsified Documents), Article 184 (Offering False Testimony), at Article 239 (Usurpation of Legislative Powers).

Kinasuhan din si Aguirre ng graft dahil sa paglabag sa Section 3 ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act.

“She is just trying to be relevant. Unlike her who has consistently anchored her defense on bare denials and nothing more, we can refute her accusations with well-­established proof of actions taken,” ani Aguirre.

Sinabi rin ni Aguirre­ na nakahanda siyang harapin ang kasong isinampa ni De Lima kahit na saan pang forum dahil wala naman siya itinatago na kahit na ano.