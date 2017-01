Aguirre gigisahin sa Bilibid riot

Magkakaroon ng full blown inquiry ang Senado­ sa naganap na riot umano sa New Bilibid Prison (NBP) noong Setyembre 28 kung saan isang high profile ­inmate ang namatay at dalawa ang sugatan kabilang na si JB Sebastian.

Inihayag ito ni Sen. Antonio Trillanes IV ilang minuto matapos siyang idawit ni Justice Secretary ­Vitaliano Aguirre na siyang nasa likod umano ng tangkang pagpapatahimik kay Sebastian.

“I categorically deny any involvement in the stabbing incident of JB Sebastian. Why would I even do that? It is totally absurd,” diin ni Trillanes.

Buwelta ni Trillanes, dapat maghanda si Aguirre at ang mga alipores nito dahil isasalang sila sa imbes­tigasyon ng Senado sa nasabing insidente sa NBP.

Noong Nobyembre, isinumite ng PNP ang report sa Kamara na hindi umano nagkaroon ng riot sa NBP kundi ang pakay ay para patayin si Sebastian.