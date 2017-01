Aguirre ‘di pa ligtas sa P50M bribery

By Eralyn Prado

Nilinaw ni Senator Richard Gordon kahapon na hindi pa ligtas si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II sa posibilidad na pagkakadawit sa nabulgar na P50 milyon bribery scandal sa Bureau of Immigration (BI).

Ngunit ayon kay Gordon, chairman ng blue ribbon committee, hindi naman makatarungan at tama na agad na husgahan ang kalihim dahil nagsisimula pa lamang at magpapatuloy pa ang kanilang imbestigayon.

Ipinahayag ito ng senador dahil na rin sa batikos ng ilang kritiko na maaring mauwi rin sa wala ang naturang imbestigasyon at walang mapapanagot.

Aniya, hayaan muna umanong gumulong at patapusin ang kanilang imbestigasyon.

Panawagan pa ng senador sa mga kritiko na pagtuunan ng pansin ang mga lumabas na impormasyon at ebidensiya sa kanilang pagdinig at kung may maitulong umano sa kanilang imbestigasyon ay makipagtulungan sa kanila.

Sa darating na Martes, Enero 31, muling tinakda ang pagdinig sa usapin. Inaasahan dadalo si Ret. PS/Supt. Wenceslao ‘Wally’ Sombero, tumatayong middleman ng Chinese casino mogul na si Jack Lam.

Sa unang pagdinig ay inamin mismo ni Aguirre na pinakiusapan umano siya ni Sombero na maging ‘ninong’ ni Lam.