Aguirre-De Lima war uminit muli

Pinayuhan ni Justice­ Secretary Vitaliano Aguirre­ II si Senadora Leila De Lima na huwag umasa sa name calling upang pabulaanan ang alegasyon na may kinalaman ito sa tangkang paglikida sa high profile inmate na si Jaybee Sebastian sa naganap na riot sa New Bilibid Prison (NBP) noong buwan ng Setyembre.

Nabatid na isinala­ra­wan ni De Lima si Aguir­r­e na “despicable ­lying bastard” matapos ibunyag ng huli na isang Bilibid ­inmate na sumaksak kay Sebastian na nagtuturo sa senadora at kay Senador Antonio Trillanes IV.

Sinasabing plano umanong patahimikin si Sebastian na dumalo sa pagdinig noon ng Kamara­ na nag-uugnay kay De ­Lima sa illegal drug trade sa loob ng national peni­tentiary kapalit ng mala­king halaga na ginamit umano nito sa nakaraang eleksyon.

“Senator De Lima has resorted to name calling, such are the frailties of her character. Instead of facing the charges filed against her with concrete evidence in the many opportunities given to her, she can only come up with names for me like a despicable lying bastard, a chronic liar, a Secretary of Justice without balls,” pahayag pa ni Aguirre.

“It is indeed not the kind of conduct that the Filipino people expected from a public official of her stature. I can only pray for her. Please join me in praying for her,” dagdag pa nito.

Paliwanag ni Aguirre,­ wala, aniya, itong sinabing may kinalaman si De Lima sa drug trade sa NBP kundi ang inmate na si Tomas Doniña ang nagsabi nito base sa isi­numite nitong affidavit.