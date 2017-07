Aguirre ayaw sa titulong ‘hari ng fake news’

Ipinagtanggol ni Department of Justice (DOJ) Secretary Vitaliano Aguirre II ang kanyang sarili sa ibinabatong akusasyon na hari ito ng fake news sa pamahalaan.

“That is false. I have never been a fake news king,” giit ni Aguirre kasabay ng pagsasawalang bahala sa reklamong isinampa ng mga kabataan sa Office of the Ombudsman na humihiling na sibakin siya sa posisyon dahil sa ethical violations.

Magugunitang inihain ng grupong Millennials Against Dictators and Akbayan Youth ang reklamo na nag-aakusa kay Aguirre ng paglabag sa Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees.

Kabilang sa reklamo ng mga ito ang inilabas na ulat ni Aguirre na sangkot ang ilang mambabatas na nakipagkita sa dalawang mayayamang pamil­ya sa Marawi City bago sumiklab ang giyera sa pagitan ng government security forces at ng teroristang ISIS-inspired Maute group noong Mayo 23.

“Unang-una, hindi fake news ‘yun. It is a raw intelligence report and I made clear to the media, sa inyo. Sinabi ko sa inyo na this is mere intelligence report. I have to validate it.

I don’t want to make speculation. Hindi n’yo naman prinint ‘yon. It was never a fake news,” dagdag pa nito.