AGAINST THE WALL

CLEVELAND, Ohio (AFP) — Tapos makaukit ng greatest comeback sa 70th Finals 2016 history nang magapi ang Golden State, nangangailangan ­naman sa taong ito ang Cleveland Cavaliers ng matinding ­rally upang maidepensa ang korona dahil naka­sandal na sila sa pader sa muling pagtaob kahapon (Manila time) 118-113.

Bumanat si Kevin Durant ng 31 points, kabilang ang pito sa game-ending 11-0 run na nagpabatak sa Warriors’ playoff unbeaten run sa 15-0 at paglobo pa ng lead sa best-of-seven championship series sa 3-0.

Wala pang team ang nakarekober pa mula sa 3-0 deficit at palarin sa playoff series sa nakalipas na 126 attempts sa 70 taon , wala pa ring club ang nakabangon pa buhat sa 3-1 down sa Finals hanggang maiukit ito ng Cavs noong isang taon nang madale ang Warriors.

At habang wala pa sa guni-guni ng Cavaliers ang pagsurender, lumilinaw na ang pagsama sa tropa ni Durant ang nagpalakas pang lalo sa mga armas ng Golden State – lalo ngayon na apat na beses na dapat silang masingitan ng Cavs.

“They’re a juggernaut of a team,” suma ni Cavaliers guard Kyrie Irving, na nawalan nang ningning ang binirang 38 points sa game three. “They do a great job of spacing out the floor, keeping a high tempo and just made some big-time plays down the stretch.

Para naman kay superstar LeBron James, na ­nakaabot sa habambuhay na karangalan nang ibalikwas pa ang bayan niyang Cavaliers noong isang taon kontra Warriors para sa first major sport title sa 52 taon, pokus siyang umangat pa sa mga possession sa ­bawat quarters.

“It’s a dramatic situation to be in,” tumbok ni James. “We’re going to come in tomorrow, watch some film, see ways we can get better and just try to take it one game at a time.

“I’ve got to go home, get my mind focused and get my body focused for game four and we take it one possession at a time.”

Humarabas si James ng 39 points, 11 rebounds at nine assists sa 45 minutes, pero tumirik sa dulo kahit gusto pa rin ng puso’t isipan kasama ang pakay na pagbulilyaso sa pagbabantay kay Durant nang bumitaw ng pivotal 3-pointer sa final 45 seconds at nagpabentahe na sa Golden State.