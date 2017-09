Agad na pagpasa sa 2018 budget itinulak

By Tina Mendoza

Upang agad na matamasa ng taumbayan ang targets ng Duterte Administration, umapela si House Appropriations Committee Chairman sa mga kapwa mambabatas na agad nang ipasa ang P3.7 Trillion 2018 proposed national budget na mas mataas ng P12.4% kumpara noong 2017 at tinawag na “A Budget that Reforms and Transforms”.

Sa kanyang sponsorship speech sa plenaryo sinabi ni Nograles na ang 2018 budget ay nakalatag para matamo ang lahat ng pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte hanggang sa pagtatapos ng termino nito sa 2022.

Pangunahin na rito ang pagbaba ng antas ng kahirapan ng 14% mula sa 21.6% o katumbas ng pag-ahon sa kahirapan ng may 6 milyong Pinoy, pagbaba ng lebel ng hanay ng mga walang trabaho mula sa kasalukuyang 5.5 porsiyento ay bumaba sa 3 hanggang 5 porsiyento sa taong 2022.

Kasama na sa pagmumulan ng 2018 budget ang inaasahang kikitain sa Tax reform program ng administrasyon na nasa P134 bilyon.

Sa 2018 budget ay may nakalaan na para sa gagastusin sa National ID system na P2 bilyon, Marawi Rehabilitation P20 bilyon, mas mataas na alokasyon sa Conditional Cash Transfer na P89.4 bil­yon na pakikinaba­ngan ng may 4.4 milyon ­mahihirap na beneficiary.

Nasa P1 trilyon naman ang alokasyon sa Build Build Build Program at P25 bilyon ang inilaan para sa modernisasyon ng militar at P3 bilyon para sa modernisasyon ng Philippine Coast Guard. Malaking pondo din ang inilaan sa edukasyon na P691.1 bilyon mula sa P613.1 bilyon noong 2017.