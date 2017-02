Aftershocks ramdam hanggang Marso

Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) na mararamdaman pa hanggang Marso ang aftershocks ng magnitude 6.7 na lindol sa Surigao.

Sa earthquake bulletin ng Phivolcs na inilabas alas-12:42 ng hapon kahapon, nakapagtala ng mahigit 100 aftershocks ang Surigao City sa loob ng magdamag matapos tumama ang magnitude 6.7 na lindol sa layong 16 kilometro, hilagang-kanluran ng Surigao City bandang alas-10:03 ng gabi noong Biyernes.

Ayon sa Phivolcs, naramdaman din ang lindol sa iba’t ibang bahagi ng Visayas at Mindanao.

Paliwanag ni Phivolcs Director Renato Solidum, bagama’t tectonic in origin ang sanhi ng malakas ng paglindol, tumama ito sa apat na kilometrong lalim lamang kaya naging mabigat ang pinsala nito sa mga ari-arian at imprastraktura na dahilan ng pagkabuwal ng mga puno, pagkabiyak ng kalsada at pagguho ng mga gusali.

Naramdaman ang Intensity 7 sa Surigao City; Intensity 6 sa Malimono at San Franciso, Surigao Del Norte at Pintuyan, Southern Leyte; Intensity 5 sa Mainit at Placer, Surigao Del Norte; Libjo at San Jose, Dinagat Island; Mandaue City; San Ricardo, Limasawa at San Francisco, Southern Leyte.

Intensity 4 sa Hinunangan at San Juan, Southern Leyte; Abuyog, Leyte; Mayorga, Leyte; Butuan City; at Cabadbaran, Agusan del Norte. Intensity 3 sa Mambajao, Camiguin; Ormoc, City; Palo, Pastrana, Tolosa at Tacloban, Leyte; Catbalogan City, W. Samar; Bislig City, Gingoog City, Misamis Oriental; Dapa, Surigao Del Norte; Iligan City; at Cagayan De Oro City.

Intensity 2 sa Cebu City; Talocogon, Agusan del Sur; Dumaguete City; Tagbilaran City, Bohol; Capoocan, Leyte; El Salvador, Misamis Oriental; Oroquieta City at Plaridel, Misamis Occidental.

Nakaranas din ng Instrumental Intensity 3 ang Palo, Leyte; Intensity 2 sa Bislig City at Intensity 1 sa Cebu City at Cagayan De Oro City.