AFP walang ‘K’ mang-aresto

Aminado si Department of National Defense (DND) Secretary Delfin Lorenzana na siya ay namomoblema kaugnay sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na ­arestuhin ang mga police scalawags kung kaya’t kailangan pa niyang linawin ito muli sa Pangulo.

Ayon sa kalihim, wala silang police power para mag-aresto kaya’t kailangan nila ng legal order mula sa Malakanyang para magampanan ang trabaho na iniutos ni Pangulong Duterte.

Tiniyak ni Lorenzana na tutulong ang Armed For­ces of the Philippines (AFP) sa kampanyan kontra iligal na droga at magsisimula na silang mag-organize ng unit sa buong bansa na tutulong sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA).

Nilinaw naman ni Lorenzana hindi ang AFP ang siyang magiging lead agency sa kampanya kontra iligal na droga.