AFP tutulong sa PDEA vs illegal drugs

Binuhay muli ni Armed Forces of the Philippines (AFP) Chief of Staff Gen. Eduardo Año ang commitment ng kanilang hanay kontra iligal na droga sa bansa.

Bilang patunay, isang Memorandum of Agreement (MOA) ang nilagdaan sa pagitan ng AFP at Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA).

Inihayag naman ni AFP Public Affairs Office chief Marine Col. Edgard Arevalo, na simula pa man ay lagi nang nakasuporta ang AFP sa PDEA, Philippine National Police (PNP) at sa National Bureau of Investigation (NBI) sa anumang illegal drugs operations, maliban na lamang kung i-request sila na manguna lalo na sa conflict-affected areas.

Paliwanag naman ni Año na sa kanilang MOA noong Pebrero 2017, ang AFP ang magbibigay ng puwersa sa mga anti-illegal drugs operations lalo na sa conflict-affected areas partikular na sa mga lugar na umiiral ang insurgency, secessionism at terrorism.

Pinalawak din ng AFP ang kanilang Joint Counterintelligence Task Force (JCTF-NOAH) na isang ad hoc unit na itinatag at may mandato ng AFP para magsagawa ng drug-related counterintelligence operations.

Habang ang NOAH ay para tumulong sa law enforcement agencies sa identification, investigation, at neutralization ng mga tao na gumagamit, nagbebenta, nagma-ma­nufacture at nagpapakalat ng iligal na droga.

Nakapaloob din sa memorandum na inaatasan ang regional task groups sa ilalim ng AFP unified commands na makipag-coordinate ng direct action, intelligence, legal support at community relations sa PDEA bilang force employers at sa lahat ng regional offices.