AFP suko na sa deadline sa Marawi

Dahil sa dalawang beses na pagsablay sa deadline na tapusin ang krisis sa Marawi City, inanunsyo ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na hindi na sila magtatakda ng palugit kung kalian tuluyang matatapos ang panggugulo ng Maute group sa siyudad.

Ayon kay AFP Spokesperson Brig. Gen. Restituto Padilla, kailangan muna nilang matiyak na malinis na ang bawat sulok ng Marawi City bago magtakda ng “Free Maraw”.

“We will not set deadlines. We will ensure that we are able to clear it of any armed element that still exists and it may take some time,” paghahayag ni Padilla sa Mindanao Hour briefing sa Malacañang.

Unang sumablay ang deadline ng AFP para palayain ang Marawi sa mga terorista noong Hunyo 2.

Pagkatapos nito, nag-anunsyo ang pamahalaan na sisikaping matapos ang Marawi siege sa mismong araw ng Independence Day noong Lunes, pero hindi natupad.

Sa huling pahayag ng AFP, inamin nila na hindi madali ang pinagdadaanan ng government troops sa Marawi City.

“Itong ginagawa natin ngayon ay isang operasyon na tulad ng nabanggit ko kanina na hindi ganap na kadali katulad ng mga ginawa na natin sa mga kagubatan. So, it will entail a bit of time before we clear every house of any armed element,” giit ni Padilla.

Humingi rin ng pang-unawa sa publiko ang AFP dahil nag-iingat umano sila sa pagsukol sa mga terorista.