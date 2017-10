AFP pumalag sa UN report

Walang katotohanan at pakana lamang.

Ito ang diretsahang inihayag ni Armed Forces of the Philippines (AFP) chief of staff Gen. Eduardo Año, kaugnay sa ulat na may 12 kabataan na napatay ang militar.

Ang reaksyon ni Ano ay base sa report na inilabas ng United Nations (UN) Security Council, na 14 kabataan umano ang iniulat na napatay kung saan 11 ang attributed sa AFP at dalawa sa Philippine National Police.

“Walang proof na militar ang nasa likod ng pagpatay sa sinasabing mga kabataan, welcome sa AFP ang complaint basta ibigay sa’min ang mga impormasyon sa insidente upang maimbestigahan,” wika ni Año.

Binigyan diin ng heneral na hindi kinokonsinte ng AFP ang anumang extra-judicial killing lalo na ang paglabag sa karapatang pantao mula sa taas hanggang sa pinakamababang unit sa AFP.

“May mga human rights officer sa mga AFP unit na nakatutok sa kasong ganyan,” dagdag pa ng AFP chief.

May teorya si Año na kahit hindi pa kumpirmado ang impormasyon ay tiyak nitong pinalalaki lamang ng makakaliwang grupo at agad ipinupukol sa AFP.

“Kung totoo man na nagkasala ang ilang mga sundalo, maaari namang sampahan sila ng kaso sa Commission on Human Rights,” diin pa niya.