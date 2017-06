AFP: Pagbawi sa Marawi pahirapan

By JG Tumbado

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Inamin ng Armed Forces of the Philippines (AFP) kung bakit natatagalan pa rin ang tuluyang pagbawi sa buong Marawi City mula sa ISIS-Maute sa ginaga­wang clearing operations.

Ayon kay AFP Spokesman Brig. Gen. Restituto Padilla, bagama’t positibo ang mga developments sa bawat araw, may mga sagabal silang kinakaharap na nagpapahirap sa pag-abante ng tropa ng pamahalaan para tuluyang mapasok na ang natitirang apat na barangay.

Ayon kay Padilla, kabilang dito ang mga inilatag na trap o patibong kung saan nagtanim sila ng mga bomba para hindi agad makapasok ang mga sundalo sa kanilang posisyon.

Kailangan din umano ang bawat sulok ng mga bahay na napapasok ay tinitiyak na ligtas na mula sa mga patibong para hindi madisgrasya ang mga residenteng babalik sa kanilang mga tahanan.

DAGDAG-PUWERSA

Kahapon, isinagawa ang send-off ceremony sa dagdag-puwersa na mahi­git 400 tropa mula sa 82nd Infantry Battalion-Philippine Army na tutulak para makipag-sagupaan sa mga teroristang naghahasik ng karahasan sa Marawi City.

Nabalot ng luha at pa­ngamba ang pamilya para sa seguridad ng kanilang mga mahal sa buhay. Bukod sa mga salitang ‘mag-ingat’ at ‘I love you,’ dasal at rosary ang pabaon ng kanilang pamilya.