AFP nakaalerto sa ‘future threats’

Binigyang-diin ni Armed Forces of the ­Philippines (AFP) spokesperson Brig. Gen. Restituto Padilla Jr., na kapag natapos na ang Marawi conflict ay kina­kailangan na mas lalo pang palakasin at iangat ang “security postures” ng bansa nang sa gayon ay masa­wata ang ano mang posibleng banta sa hinaharap.

“So we continue to push our appeal to everyone, not only in Mindanao, during the period of Martial Law, but in the entirety of the archipelago that the fight against those who are putting our ­citizens in danger is a shared responsibility that must be borne by all,” ani Padilla sa Mindanao Hour briefing sa Malacañang kahapon.

Patuloy na hinihikayat ng AFP ang lahat na makipagtulungan sa pulisya at kasundaluhan para mapigil ang ano mang lagim na ihahasik ng mga kalaban ng pamahalaan.

Samantala, inanunsyo rin ni Padilla ang binu­ong AFP Text Hotline sa Mindanao kung saan maaaring kumonek ang publiko at magbigay ng tip o timbre sa “presence of threats”.