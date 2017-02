AFP, MALAKANYANG KONTRA SA DESTAB PLOT

Magkasalungat ang impormasyon ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Palasyo ng Malakanyang kaugnay sa isyu ng destabilization plot sa administrasyong Duterte.

Sa ulat kahapon ng AFP, wala pa umanong ulat pero inaalam pa nila kung may pagkilos laban sa administrasyong Duterte.

Ayon kay AFP public affairs office chief Col. Edgard Arevalo, patuloy silang nangangalap ng impormasyon kaugnay sa nasabing pagkilos.

“We are still to detect any ­destabilization attempts against the Duterte administration,” pahayag ni Arevalo.

Sinabi ni Arevalo na wala pa man silang impormasyon na tinatanggap, handa naman sila kumilos para kontrahin ang nasabing pagbabanta.

Sa press briefing ­naman sa Malakanyang ay iginiit ni Presidential Communications Office (PCO) Secretary Martin Andanar na may ulat na hindi nakakarating sa lahat ng miyembro ng gabinete ang patungkol sa isyu ng destabilisasyon.

“Merong mga intelligence reports na – you know classified, they are classified reports.

Me­ron ding mga hindi kina-classify na report. Basta kami sa Cabinet, meron kaming information na ­natatanggap na sinasabi din namin because we’re open, we’re very transparent,” pagpapaliwa­nag ni Andanar nang ­uriratin sa magkaibang impormasyong mayroon sila sa AFP.

Maging si Chief Pre­sidential Legal Counsel Salvador Panelo ay iginiit na may tangkang pagpapatalsik sa Pangulo kasunod ng paglutang ng retiradong pulis na si SPO3 Arthur Lascañas.

“They want him (PDu30) out. They don’t believe in him. They cannot accept their defeat,” paghahayag pa ni Panelo kaya’t aktibo ang mga kritiko ng Pangulo sa ngayon.