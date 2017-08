AFP dumistansya sa nagpapakilalang PADEM

Nanindigan ang Armed Forces of the Philippines (AFP) na hindi konektado­ sa kanila ang grupong ­Patriotic And Democratic­ Movement (Padem), na nagpapa­kilalang kinatawan umano ng mga sundalo at pulis na nagpalutang ng ‘ouster call’ laban kay ­Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa opisyal na pahayag­ ng AFP, sinabi AFP spokesman Brig Gen. Restituto Padilla na buo ang suporta ng lahat ng hanay ng mga sundalo, asawa ng mga uniformed service at civilian personnel sa Cons­titution at maging sa commander in chief.

Ayon kay Padilla, hindi kinakagat ng AFP ang mga nasabing panawagan na may bahid ng politika.

Iginiit ni Padilla na hindi magdadalawang isip ang AFP na pigilan ang anumang grupo na banta sa katatagan at seguridad ng bansa kasama ang mga grupong may planong pabagsakin ang bansa na labag sa Saligang Batas.

Apela ng AFP sa publiko at ibang grupo na irespeto ang apolitical stand ng AFP sa halip ay tumulong na lamang sa pangangalaga ng pagkakaisa ng bansa.

Kaugnay nito, nanawagan naman ang Malacañang sa publiko na ma­ging maingat at huwag kagatin ang mga ipinapahayag ng grupong PADEM na nananawagang patalsikin si Pangulong Duterte dahilan umano sa “betrayal of public interest”.

Ayon kay Presidential spokesperson Ernesto Abella, hindi pa nila tukoy kung malaki o maliit na grupo ang PADEM pero isa, aniya, ang sigurado, ito ay “politically motivated group” ayon na rin sa AFP.