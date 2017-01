AFP ‘di susunod sa Martial Law ni PDu30

Kung idedeklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Martial Law sa iligal na paraan, tiyak na hindi ito susundin ng Armed Forces of the Philippines (AFP).

Ito ang tahasang sinabi ni Sen. Panfilo Lacson dahil ‘cohesive at regimented’ ang organisasyon ng AFP hindi katulad ng Philippine National Police (PNP) na naengganyo ng Pangulo na pumatay dahil sa pa­ngako na ipa-pardon kapag sumabit.

“Although pwedeng ‘di niya mean literally o literal ang meaning ng kanyang pananalita, pero sa ordinaryong pulis pag nagsalita ang Pangulo ng ganoon talagang ma-encourage ka kung hindi ma-embolden na gawin ang sinasabi niya at interpret literally.

Kaya masama rin ang pahayag na ganoon tulad ng salitang maski ‘di totoo sinasabi sa akin sila pa rin paniwalaan ko.

At pumatay kayo ng pumatay kasi ipa-pardon ko kayo. As if it will happen,” paliwanag ni Lacson sa isang radio interview.

“Ito nakakagulo sa isipan ng pulis. Mabuti ang AFP medyo cohesive at ang kanilang organization mas regimented sa pulis. Kaya maski sabihin niya mag-Martial Law, ‘di ito tatanggapin ng AFP na hook, line and sinker,” diin ni Lacson.

Matatandaan na nagbanta si Pangulong Duterte na kahit ang Supreme Court, hindi mapipigil ang pagdeklara niya ng Martial Law sa bansa.