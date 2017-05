AFP ‘DI SUSUNOD KAY DUTERTE

Hindi si Pangulong Rodrigo Duterte o sinumang Pangulo ng bansa ang susundin ng Armed Forces of the Philippines (AFP) kundi ang Saligang Batas at bayan sa kabuuan.

Ito ang ipinaalala ni Magdalo partylist Rep. Gary Alejano kay Duterte matapos magsabi ang Pa­ngulo na hindi siya susunod sa Korte Suprema at Kongreso kapag ipinag-utos ng mga ito na bawiin ang idineklara nitong Martial law sa Mindanao.

Ayon kay Alejano na isang Marine captain bago naging kongresista, kapag tinotoo ni Duterte ang kanyang banta ay isa itong malinaw na pag­labag sa Saligang Batas na sinumpaan ng mga sundalo na kanilang ipagtatanggol.

“Let me remind the President that though he has every intention to violate the Constitution, the AFP which is the main implementer of Martial law, has its mandate to uphold the Constitution and the Constitution alone. The AFP serves the people and the state and not the president,” paalala ni Alejano.

Pinagbabantay din ni Alejano ang sambayanang Filipino dahil maaaring naghahanap na umano ng dahilan si Duterte para isailalim ang buong bansa sa batas militar.

“The people must be wary on such attempts of creeping authoritarianism,” ayon pa sa mambabatas.

Ayon naman kay Ifugao Rep. Teddy Brawner Baguilat, mayroong tinawag na ‘messianic complex’ si Duterte o paniniwala sa kanilang sarili na siya lamang ang puwedeng magligtas sa republika.

“The president has a messianic complex. Believes only he can save the republic.

Obsessed with Martial law where he’s ultra powerful,” ayon kay Baguilat dahil simula pa lamang umano ng pa­nunungkulan ay nagbabanta na ito na magdedeklara ng batas militar.

“This is a person obsessessed with his power to the point of ignoring the constitution. Be afraid. Be very afraid,” dagdag pa ni Baguilat.