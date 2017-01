ACHIEVEMENTS NI PIA, MINALIIT NG GABRIELA

SANA, ang mga taga-Gabriela, hindi na lang kumukuda tungkol sa Miss Universe.

Obvious na obvious kasing for publicity lamang ang kanilang pamumuna.

Para maramdaman natin na, “Ay! Andiyan pa pala sila!”

At ang donors, mag-stop, look & listen at mag-earmark ng donation para sa kung ano mang causes nila.

Ang dami namang beauty contest. May Ms. World, Ms. Internatio­nal, Ms. Earth at kung anu-ano pang supra, global at Mrs. Beauty Pa­geants, pero sa mga pagkakataong ang nasabing timpalak kagandahan eh nangyayari… meek as lambs sila.

Wah pakialam!

Kasi, hindi ganoon kalaki ang media value that they will get.

Ang mga taga-Gab­riela, walang pakialam sa libu-libong Pilipinong nagkatrabaho before, during and after the Miss U pageant.

Wala silang nakikita kundi ang nasabing timpalak ay isang “expensive exercise to lull the people and the international audience into a false sense of well-being and celebration.”

May kiyeme latik pa silang, “Pinackage ng DOT, para tayong lurid tourist destination for cheap and easily exploi­ted women. Wo­men will continue to protest this deceptive pageant and push forward the real agenda of peace and justice.”

Sa mga babaing taga-Gabriela, ano ba ang tunay na Pilipina sa inyo?

Pakiisa-isa sa akin ang tamang ugaling dapat meron ang isang Pilipina.

Ano ba ang mga pisi­kal, emotional, sikolihikal at ispiritwal niyang katangian para ma-push forward ang kapayapaan at katarungan na supposedly ay inyong pinaglalaban?

I am for women empowerment and education pero PLEASE, tell me… sa maraming taon na andiyan ang Gabriela, bumaba na ba ang crimes against women?

All time low na ba ang physical at emotional battery sa mga babae?

Have you reached out to far flung areas, educate and empower the poorest of the poor women in our society?

Have you given them reasons to smile, to hope, to laugh?

Have you ever made them dream that this world will and can still be a better place kasi you made them physically and emotionally healthy and financially independent?

Nagka-paradigm shift na ba ang majority of women dahil sa mahusay ninyong pagkalinga, edukasyon, pakipagtalastasan sa mga babaeng tunay na nangangailangan?

Sa true lang, umiingay lang ang Gabriela kapag artistang babae ang sinaktan o kaya itong papara­ting na Ms. Universe.

Sa mga babaeng tumakbo sa inyo, ilan na ba ang qualified na humusay at uminam ang buhay?

Have you reached your targets?

Saang toreng ginto ba kayo nakaupo at pakiwari ninyo lagi you are better than most women and that being a beauty queen eh isang kahihiyan at kalapastanganan sa kababaihan?

Ano ba ang reason for your existence? Baka nakalimutan n’yo na, kasi, super mega busy kayo sa pakikisawsaw sa libreng publisidad?

If you are so against this pageant, pumunta kayo sa mga paaralan, sa mga parokya, sa simbahan, sa kung ano mang kongregasyon at iha­yag ninyo kung ano at paano dapat maging babae sa kasalukuyang panahon.

I-highlight niyo ang strengths of your arguments para magka-paradigm shift at maramdaman ang shifting na ‘yan once and for all.

If you want to empower women, stop belittling the efforts of women who are using their beauties as weapons to bring about change na nararamdaman at hindi lip service lamang.

Kung hindi ninyo pinahahalagahan ang cultural, historical at popular significance nina Gloria Diaz, Margie Moran at Pia Wurtzbach, at sa natio­nal pride, tourism at iba pang tangible gains because of their victories… naku, mga tita!

Kayo ang nakakulong sa parochial mindset ninyo.

Kayo ang dapat magka-paradigm shift.

At kahit pa kakampi ninyo ang publicity hungry din na resigned Ms. Earth na finality The WHO na may mahaba-habang aria about her horrible beauty pageant experience, tamang-tama na magkakampi kayo.