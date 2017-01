STANDINGS

TEAMS W L

x-San Miguel 7 1

y-Rain or Shine 5 2

TNT 4 3

GlobalPort 4 3

Alaska 4 3

Blackwater 4 4

Phoenix 4 4

Star 3 4

Ginebra 3 4

NLEX 2 5

Mahindra 2 5

Meralco 2 6

x — Quarterfinalist

y — Tie sa QF spot

Games bukas:

(Smart Araneta Co­liseum)

4:15 p.m. — NLEX vs. GlobalPort

7:00 p.m. — San Miguel vs. Rain or Shine

Binawi ni Calvin Abueva sa overtime play ang kabiguan niyang­ maihatid ang Alaska sa regulation sa kinamaong limang puntos sa 11-4 blitz upang maeskapo ang 97-90 victory sa Star kagabi sa PBA Philippine Cup elims sa Smart Araneta Coliseum.

Two points each ang nalagok nina Vic Manuel, JVee Casio at Chris Banchero laban sa three-point ni Mark Barroca at at isang free throw lang ni Paul Lee na nagbukas sa magandang taon ng Aces sa pagbuhol sa triple-tie para sa third sa 4-3 kahanay ang TNT KaTropa at GlobalPort.

Si Manuel ang top scorer sa 25 sa Alaska, may 23 si Abueva na sinablay ang buzzer-beater jumper sa regulasyon na natapos sa 86-all para sa five-minute extra period. Naka-13 si RJ Jazul at 10 si Casio sa pagtayo sa 109-100 loss sa Texters noong Disyembre 23.

Nalasap ng Hotshots ang kambal na semplang sa pagkalaglag sa seventh spot sa standings sa 3-4 gaya ng bakanteng Ginebra. Ito’y sa kabila na lumamang pa sila ng 10 sa second stanza at siyam sa third saka hinabol ang 68-57 lead ng Aces sa fourth.

“Credit them that you can’t take away all threats, coz they’re so good. Calvin and Vic sila talaga mga bida sa game na ito they carried us,” ani Aces coach Alex Compton. “Tony (Dela Cruz) nag-start ng third quarter, ganda ng binigay nya, pumasok siya ang ingay nya he was big. JP Mendoza, he’s relentless he has no fear, he was a practice player last year.”

Inspirado namang pataasin ang kalooban ng kanilang consul­tant na si coach Joe Lipa na may cancer ang esposang si Ging, sa 2-0 lang pinagtrangko ng Mahindra ang Meralco saka dinomina ito at mamaneho ang 105-92 victory sa pampalabok na sultada.