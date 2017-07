Aces sablay sa NLEX

Mga laro bukas: (Smart Araneta Co­liseum)

4:15 p.m. — Meralco vs. Blackwater

7:00 p.m. — GlobalPort vs. Rain or Shine

Wagi sa opening game ang NLEX sa pagbubukas ng PBA Governors’ Cup, nang kalusin ang Alaska, 112-104 kagabi sa Ara­neta Coliseum. Habang maganda rin ang na­ging panimula ng Phoenix matapos talunin ang Kia, 118-105.

Pinangunahan ni Aa­ron Fuller ang atake ng Road Warriors sa kanyang double-double performance – 30 points, 20 rebounds, three blocks at three steals, upang ideli­ber ang ikasiyam na sunod na talo ng Aces sapul pa noong nakaraang kum­perensiya.

Kumaka-boom namang binuksan ng Phoenix ang kanilang kampanya, kung saan siningil nito ang Kia.

“Pay back time. We had a chance for number six last conference we lost to Mahindra by two points in overtime and to NLEX denying us a chance to a best of three,” pagbabalik-tanaw ni Ariel Vanguardia sa Commissioner’s Cup noong Mayo. “Good start for us we broke our lo­sing streak from last conference.”

Wala pa sa Phoenix sina star shooter Matt Wright at big man Norbert Torres.

Kumakampanya sa national team sa 39th Jones Cup sa Taiwan at kasabay ang laro ng Pilipinas sa South Korea. Na-injured ang isang daliri ni Torres at 4-6 weeks mamamahinga.

“We move up, we learn, we played consis­tent basketball, we played very good defense,” hi­rit pa ng Fuel Masters coach, na nasandalan si Eugene Phelps ng 33 points at 14 rebounds sa buena-manong tagumpay sa kontroladong lar.

Tampok ang pag-abante ng PP sa KP ng 15-point (114-99) sa game tapos ng 3-0 lead sa ope­ning quarter ng Kia (dating Mahindra Floodbuster).

May 19 pts. si JC Intal, 18 si RJ Jazul, 12 si Joseph Eriobu at naka-11-puntos si Cyrus Baguio sa hanay pa rin ng Fuel Masters.

Tumapos ang kaparehas ni Phelps na balik-import na si Markeith Cummings ng 31 pts. at 10 rebs. May 15 si Pedrito Galanza, 11 si Chito Jaime at 10 pts. si LA Revilla sa Picanto.