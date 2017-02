Abusadong taxi drivers sa airport lalansagin na

Sinimulan nang lansagin ng mga awtoridad ng paliparan ang mga taxi drivers na nambibiktima ng mga bagong dating na pasahero partikular sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) terminal 3.

Ayon kay Manila International Airport Authority (MIAA) General Manager Ed Monreal, nagpalabas na siya ng direktiba sa MIAA Security and Emergency Services para isagawa ang anti-crime operations dahil sa reklamo laban sa mga abusadong taxi drivers na kung saan karamihan sa inirereklamo ay ang sa­lisi gang, swindling at robbery at overcharging na kinasasangkutan ng regular white at yellow taxicabs.

Sinabi pa ni Monreal na kamakailan lamang, isang taxi driver na nakilalang si Victorino Duldulao ang dinakip ng Airport Police Department (APD) dahil sa pagsingil nito ng pasaheng P300 bawat kilometro sa bagong dating na pasahero na nakilalang si Ralph Perez.

Sa nag-viral na Facebook post ni Perez, sinabi nito na sumakay siya sa Bernadell taxi na minamaneho ni Duldulao mula sa open parking area ng NAIA 3 para magpahatid sa Makati.

Habang nagbibiyahe, sinabihan umano ito ng dri­ver na P300 bawat kilometro ang singil at doon nag-umpisa ang away at sapilitang pinapababa siya ng taxi ni Duldulao sa may Osmeña Boulevard, Buendia su­balit ang mga pintuan ng taxi ay naka-lock.

Sa takot ni Perez, binigyan n’ya ng P300 si Duldulao at sinabihan niya ito na ibaba sa may ATM para mag-withdraw ng cash at inihinto siya sa may BPI Jupiter branch corner Polaris Street na kung saan madi­lim ang lugar at walang tao.

Pagkalabas ng taxi, kaagad kinuhanan ng litrato ni Perez ang taxi cab na agad nagpaharurut ng sasakyan.

Si Duldulao ay naaresto noong Miyerkules sa NAIA terminal 3 at sinampahan ng kaukulang kaso. Nalaman ng mga awtoridad na ito ay may nakabinbing kasong robbery.