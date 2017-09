ABOT-KAMAY NG BOLTS

Sinamantala nang husto ng Meralco ang dalawang malalaking butas sa GlobalPort para mamayani 100-93 kagabi sa Mall of Asia Arena at lalong mapalapit sa isang top four slot sa PBA Governors Cup quarterfinals.

Tumapos si Chris Newsome ng 28 points, seven rebounds at five assists, nagtala ng triple double na 22 points, 22 rebounds at 10 assists si Allen Durham para pangunahan ang Bolts sa ika-walong panalo sa 10 laro.

Kailangan pa ring talunin ng Meralco ang San Miguel Beer sa pagtatapos ng elimination round bukas para tiyaking makasali sa top four at mabigyan ng twice-to-beat advantage sa susunod na round.

“Our first goal is to get to the top four and we don’t have that yet,” saad ni Meralco coach Norman Black na umaasa ring matatalo ang kanilang katablang Ginebra laban sa TNT ngayong gabi para mapaganda ang tsansang maging No. 1.

Abot-kamay nila ang bonus, pero SMB muna.

“It will be a tough matchup, but we just have to do our best on Sunday,” dagdag ni Black.

Sa pangunguna ni Sean Anthony na may 23 points at 13 rebounds, sinikap ng GlobalPort na makipagsabayan. Pero masyadong mabigat ang kawalan ng import at ni Terrence Romeo na may averages na 18.4 points at 5.1 assists kada laro.

Nasugata si Murphey Holloway sa 107-118 talo sa Blackwater, iniinda ni Romeo ang tuhod at ibinangko na lang.

Nagparating ang management ng replacement import na si Jamal Thomas, pero sobra siya sa 6-5 na height limit.