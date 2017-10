Abogado sa Atio slay, pinasisibak

Hinikayat ng isang kongresista ang Integrated Bar of the Philippines (IBP) at Supreme Court (SC) na magsagawa ng motu proprio o sariling kusa na imbestigasyon laban sa mga abogado na nagplano umano para mapagtakpan ang hazing ng Aegis Juris fraternity na nagresulta sa pagkamatay ng University of Santo Tomas (UST) law student na si Horacio Tomas ‘Atio’ Castillo III.

Hinihirit din ni Bagong Henerasyon Party-list Rep. Bernadette Herrera-Dy, chairperson ng House Committee on Public Information na suspendihin ang mga abogado sa kanilang propesyon habang nakabinbin ang imbestigasyon.

Kasabay nito, hinimok din ng mambabatas ang Department of Justice (DOJ) na isailalim sa Immigration watchlist ang mga abogado.

“If and when those lawyers are formally charged and preliminary prosecutorial investigation is underway, perhaps a hold departure order would be proper to make sure those lawyers do not flee,” giit ng kong­resista na pangunahing may-akda ng isinusulong na bagong Anti-Hazing Law sa Kamara.

Samantala, ipinahayag naman ni Manila Police District (MPD) spokesman Supt. Erwin Margarejo na kanila nang pinag-aaralan ang pagsasampa ng kasong obstruction of justice laban sa mga abogado ng Aegis Juris na nagplano umano para i-cover-up ang kaso.