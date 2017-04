Abogado ni Leni pumalag sa Marcos camp

Hindi na umano ka­yang tiisin ng kampo ni Vice President Leni Robredo ang kasinungali­ngang ikinakalat ng kampo ni dating Sen. Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr., na sila ang dahilan ng delay sa election protest na isinampa ng huli laban sa Bise Presidente.

Ayon kay Atty. Romeo Macalintal, election lawyer ni Robredo, walang basehan ang alegasyong ito ng kampo ni Marcos dahil kung mayroon mang nagpapa-delay sa election protest nito ay ang Marcos camp mismo dahil hindi maayos at mahina ang isinampa nilang kaso.

“Let it be on record that it is not a matter of a ‘delayed action on Marcos’ election protest’ but mainly a matter of a very weak and frivolous case he presented before the Presidential Electoral Tribunal (PET),” ani Macalintal.

Sinabi ng abogado na kung malakas at may basehan ang isinampang protesta ni Marcos at sumunod sa mga panuntunan ay hindi made-delay ang pagresolba sa kasong ito.

Sa inisyal na kasong isinampa ni Marcos, 57 municipal precincts lang umano ang kanyang kinukuwestiyon dahil sa paniniwala na nagkaroon ng dayaan.

“Now, Marcos protested a total of around 662 municipalities from various provinces. Of these 662 municipalities, he only­ made ‘detailed specification’ of the alleged electoral fraud in 57 municipalities,” ani Macalintal.

Hindi umano puwedeng tanggapin ni Macalintal ang bagay na ito dahil ang isinumiteng affidavit ng kampo ni Marcos ay para sa 57 municipal precincts lamang kaya kung merong dapat sisihin ang mga ito ay ang kanilang sarili.

“And in the second place, for Marcos to say that we are ‘delaying’ the resolution of his protest is practically an indirect affront to the competence of the PET to prevent any dilatory acts by any of the parties to a case,” ayon pa kay Macalintal.

Samantala, lumipad na kahapon ng umaga si Robredo patungong South Africa kung saan kinuha itong keynote speaker para sa isang national women conference sa nasabing bansa.