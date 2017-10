Abogado ng SC dawit sa Atio Slay

Nanawagan si Senador Juan Miguel ‘Migz’ Zubiri sa Supreme Court (SC) na paalisin muna kahit pansamantala sa trabaho ang isang abogado na staff nito na kasama umano sa pagpaplano ng cover-up sa brutal na pagkamatay ng University of Santo Tomas (UST) freshman law student na si Horacio Tomas ‘Atio’ Castillo III.

Ang tinutukoy ng senador ay si Atty. Ronald Cheng na napag-alamang nagtatrabaho sa Office of the Clerk of Court ng Se­cond Division ng SC.

Sa kumalat na group chat ng mga miyembro ng Aegis Juris bago pa lumutang ang balita tungkol sa sinapit ni Castillo sa initiation rites ng kanilang fraternity, sinabi diumano ni Cheng na siniguro niyang hindi abot ng CCTV ng barangay ang paglalabas ng katawan ng biktima mula sa fraternity library papunta sa sasakyan na naghatid dito sa Chinese General Hospital.

“Nakita ko na ung cctv ng baranggay Nilapitan ko ung tanod na contact ng brod dto saten.

Plus nakita ko din ung mismong monitor. Hindi covered ang frat lib ng cctv,” sabi ni Cheng sa group chat sa Facebook ng mga mi­yembro ng Aegis Juris habang pinag-uusapan kung ano ang kanilang gagawin matapos mapatay sa hazing si Castillo.

“At the very least appeal kami sa SC baka puwedeng i-leave of absence muna para ‘di maimpluwensiyahan ang investigation,” ayon kay Zubiri.

Nais din ng senador na patanggalan ng lisensiya ang mga abogadong sangkot sa pagpaplano para pagtakpan ang mga miyembro ng Aegis Juris na kabilang sa deadly hazing kay Castillo.

“Nakakalula, nakakainis, nakakagalit, uminit ang ulo ko. Dapat ma-disbar ang mga ito at kasuhan ng obstruction of justice,” pahayag ni Zubiri sa panayam ng isang himpilan ng radyo.

“Ang masama pa dito ‘di lang sila ay abogado na ang ilan ay government employees, at a very least dapat ma-disbar ang mga ito,” sabi ng senador.

Samantala, kailangan umanong hanapin ng Department of Justice (DOJ) at isailalim sa protective custody ang family­ driver­ na naghatid kay Castillo­ sa Chinese General Hospital­.

Ang drayber ni Ralph Trangia, miyembro ng Aegis Juris, na si Romeo Laboga ang tinutukoy ng senador.

Paliwanag ni Zubiri, sa lahat ng taong sangkot at may nalalaman sa nangyari kay Castillo, si Laboga ang maitutu­ring na ‘least guilty’ dahil wala itong kinalaman sa hazing.

Nauna nang sinabi ni John Paul Solano, miyembro rin ng fraternity, sa executive session ng Senado na si Laboga ang nagmaneho ng pulang Mitsubishi Strada na nagdala kay Castillo mula sa fraternity library sa Dapitan, Maynila hanggang sa Chinese General Hospital.