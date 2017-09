Abogado lumipad sa 31st floor

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Nagkapira-piraso ang bungo at nagkalat ang utak ng isang abogado matapos tumalon sa ika-31 palapag at bumagsak sa pool area ng ika-9 na palapag ng Marina Building, kamakalawa ng umaga sa Malate, Maynila.

Kinilala ni SPO2 Mario Asilo, imbestigador ng Manila Police District-Homicide Section (MPD-HS), ang biktiman­g si Atty. Marcial Bitan­cor­­, 52, may-asawa­, Head ng Land Bank Agrarian Operation Center sa Region 5 at taga-Central City Subdivision, Legazp­i City.

Nabatid na naganap ang insidente dakong alas-8:19 ng umaga sa Marina Building na matatagpuan sa 1588 Pedro Gil corner M.H. Del Pilar Sts. Malate, Maynila.

Sa imbestigasyon, nabatid na nasa Maynila ang biktima kasama ang ilang opisyal para dumalo sa isang Land Title Seminar.

Inokupa umano ng biktima at mga kasama nito ang kuwartong 31H nang dumating sila sa Maynila noong Setyembre 14 ng alas-9:40 ng gabi.

Dakong alas-7:45 ng umaga nang pumunta ang mga kasama ng biktima sa ika-26 palapag para dumalo sa seminar at naiwan ang biktima sa kanilang unit.

Alas-8:20 umakya­t umano sa kanilang kuwarto si Fabian Jacob, driver ng Land Bank R-5 para ‘magbawas’ at kunin ang lodging payment sa biktima pero hindi nito nakita, sa pag-aakalang nagpapahinga ang biktima dahil naka-lock ang isang kuwarto ay hindi na ito inistorbo ni Jacob at bumalik na sa seminar.

Hanggang makarinig­ sila ng balita na may tu­malon sa gusali at bumagsak sa pool area at nadiskubre ni Kerwin Molina, lifeguard sa pool.

Humingi ng tulong si Jacob kay Leticia Tomagcao, house keepe­r sa gusali para makakuha ng duplicate key dahil naka-lock ang pinto at nang mabuksan wala naman silang nakitang tao sa loob maliban sa nakabukas ang bintana.

Nalaman nila makalipas ang ilang minuto na si Bitancor umano ang tumalon sa bintana.