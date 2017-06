Aberya sa BDO accounts

Sunod na tinutukan ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ang reklamo ng mga depositors na pagkawala ng pera sa kanilang automated teller machines (ATMs) ng BDO Unibank Inc.

Isiniwalat ni incoming BSP Governor Nestor Espenilla Jr. na sinisikap nilang alamin kung ano ang nangyari sa mga ATM ng BDO upang magkaroon ng ideya kung ano ang naging problema.

“I’m looking into it already,”tugon ni Espenilla.

Nakatanggap ng ulat ang BDO hinggil sa posibleng nakompromisong ATMs dahil sa nababawas na pera ng mga cardholders.

“Customers with unauthorized transactions may reach out to the bank via formal channels so that their cases may be properly investigated and, where confirmed as impacted, may be reimbursed,”ayon sa statement ng bangko nitong Biyernes.

Ito ang ikalawang bangko na nagkaroon ng problema sa loob ng dalawang linggo ngayong buwan.

Kamakailan tinamaan ng ‘system glitch’ ang Bank of the Philippine Islands (BPI), kung saan nakaranas ng dagdag-bawas ang account ng mga depositors.

Upang maayos ang problema, sinuspinde ng BPI ang electronic transactions tulad ng ATM kung kaya’t maraming cardholders ang hindi nakakuha ng pera.