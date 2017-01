ABERYA-FREE GOAL NG MRT

Habang nauubos ang pasensya ng taumbayan sa araw-araw na dusa sa pagbiyahe, hindi mailibre sa batikos ang nakakawalang-ganang serbisyo ng Metro Rail Transit (MRT) 3 dahil nakiki­pagsabayan ang araw-araw na aberya, napakahabang pila ng mga pa­sahero, mabagal na da­ting ng tren, at ang marumi at sira-sirang pasilidad.

Siyempre, katakut-takot na mura ang inaabot ng pamunuan ng Department of Transportation (DOTr) dahil kahit ang pribadong kompanyang Metro Rail Transit Corporation na nagmamay-ari nito, nasa ilalim pa rin ng ahensiya ang pa­ngangasiwa sa ­operasyon ng MRT-3.

Kung tutuusin, nagsi­mula ang malalang aber­ya sa MRT-3 nang pumasok sa eksena ang noon ay kalihim ng Department of Transportation and Communication (DOTC) na si Joseph Emilio Aguinaldo Abaya sa panahon ng administrasyon ni dating Pa­ngulong Noynoy Aquino.

Noong 2006 ay naghain ng mga plano at hakbang ang may-ari ng MRT-3 sa DOTC para sa pagpapabuti at pagpapa­lawak ng operasyon at serbisyo ng train, suba­lit hindi ito inaksiyunan ng mga nakaraang admi­nistrasyon hanggang magulat na ang pribadong kompanya nang manghimasok ang DOTC sa panahon ni Secretary Abaya at palitan ang kum­panyang Sumitomo Corp. na nagsasagawa ng maintenance at pag-aayos ng sistema ng train sa bagong kompanya na hindi naman kuwalipikado para pangasiwaan ang pagmimintina.

Mula noon, nagkasunud-sunod na ang aberya ng MRT-3 at napatunayan ng mga eksperto na galing pa sa Hong Kong na bihasa sa ganitong uri transportasyon, na ang mahina at hindi kuwalipikadong maintenance provider ang dahilan kaya’t nalagay sa alanganinang serbisyo ng train.

Nang pumasok ang administrasyon Duterte, tiniyak ni DOTr Secretary Arthur Tugade na pagtutuunan ng pansin ng kanyang ahensiya ang pagsasaayos­ ng serbisyo sa MRT-3 upang mabigyan ng maa­yos na serbisyo ang libu-libong pasahero nito.

Ayon sa bagong ­upong general manager na si Deo Manalo, naghahanda na ang ahensiya para sa karagdagang mga bagon ng tren. Patunay dito ang pagdaragdag ng mga tumatakbong bagon na uma­bot na sa 20-kada araw mula sa bilang na siyam lamang bago magpalit ng administrasyon.

Umaasa ang pamunuan ng DOTr, sa pangunguna ni Secretary Tugade at MRT-3 general ma­nager Deo Manalo na bago matapos ang kasalukuyang taon ay makakaasa na ng ma­laking pagbabago ang mga manana­kay kabilang ang kalidad at maayos na serbisyo ng kanilang mga train.