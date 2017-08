98 PIRMA SA IMPEACH SERENO KAYANG IDELIBER NG KAMARA

By Bernard Taguinod

Kayang-kaya ng supermajority sa Mababang Kapulungan ng Kongreso ang 1/3 votes o 98 na pirma ng mga mam­babatas para maiakyat agad sa Senado ang article of impeachment laban kay Supreme Court (SC) Chief Justice Ma. Lourdes Sereno.

Ito ang nabatid kay ACT Teachers party-list Rep. Antonio Tinio na ang grupong Makabayan bloc sa Kamara ay dumistansya sa impeachment case laban kay Sereno dahil sa nakikita umano nilang pattern na lahat ng kritiko ni Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi hina-harass.

“I’m sure, dahil number game lang ito, kayang-kayang i-deliver ng supermajority,” ani Tinio sa press briefing kahapon dahil sa ngayon ay umaabot sa 260 ang kasapi sa supermajority sa Kamara.

Noong Miyerkules ng gabi ay umaabot sa 25 congressmen ang agad na nag-endorso sa impeachment complaint laban kay Sereno na inihain ng complainant na si Atty. Lorenzo ‘Larry’ Gadon na isa sa mga abogado ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo.

Subalit, ayon kay Tinio, hindi susuporta ang Makabayan bloc sa impeachment complaint dahil mistulang binabalikan umano ng gobyerno ang mga kritiko ng mga ito at nagpapatupad ng check and balance sa gobyerno tulad ni Sereno.

“Nakikita natin ang pattern dito na lahat ng institusyon na posibleng magsisilbi bilang check and balance lalo na sa Pangulo ay tinatarget, either ng harassment, pag-iipit or ‘yung impeachment,” ani Tinio kaya hindi nila susuportahan ang impeachment case laban kay Sereno.